Дороге к Крыму добавили платности

Проезд от Москвы до Крыма по платным участкам М-4 стал дороже на 600 руб. Госкомпания «Автодор» запустила две новые трассы, позволяющие объехать Ростов-на-Дону и Краснодар. Это даст возможность сэкономить более двух часов времени, но из-за высокой цены многие предпочтут ехать по бесплатной альтернативе, говорят эксперты. В следующем году появится еще одна дорога к Крымскому мосту в обход Краснодара. Она сократит автопутешествие еще на три часа, но проезд по ней тоже будет платным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Въезд на платный участок трассы М-4 «Дон» в объезд Аксая

Фото: Эрик Романенко / ТАСС Въезд на платный участок трассы М-4 «Дон» в объезд Аксая

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Утром в четверг было открыто движение по двум новым участкам трассы М-4 «Дон», которые госкомпания «Автодор» строила последние несколько лет. Первый — восточный обход Ростова-на-Дону и его города-спутника Аксая. В этом месте М-4 раньше проходила через город, поэтому автопутешественникам приходилось стоять в пробках. Теперь есть альтернатива — 35-километровый шестиполосный обход с разрешенной скоростью движения 110 км/ч. Второй участок — дальний западный обход Краснодара, четыре полосы протяженностью 51 км.

Обе дороги платные. Проезд по каждой стоит 300 руб. для легковых авто, для грузовиков и автобусов — до 900 руб. (в зависимости от класса транспортного средства); тарифы действуют одинаковые вне зависимости от времени суток и дня.

И если вчера полный путь от Москвы до Крыма для владельца легковушки стоил 2,88 тыс. руб. (3,5 тыс. руб. в выходные и праздники), то теперь — 3,48 тыс. руб. (4,1 тыс. руб. в выходные и праздники).

В «Автодоре» указывают, что взамен автовладельцы будут экономить более двух часов при поездках из Москвы в Крым: 54 минуты даст обход Аксая, 79 минут — обход Краснодара.

Открывая участки, вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что трасса М-4 является «главной артерией», обеспечивающей связь с новыми регионами. Обход Аксая на М-4 сам по себе является частью Ростовского кольца (оно теперь готово на 88%), заметил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Автомобилистам, двигающимся в сторону Азовского побережья и Крыма, теперь не нужно будет стоять в краснодарских пробках, сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что сокращение времени в дороге позитивно скажется на турпотоке. Причем речь идет не только о путешественниках, следующих в Крым, но и тех, кто собирается отдохнуть в Краснодарском крае, говорит эксперт. Отметим, по данным управления Росстата по Крыму и Севастополю в январе—апреле турпоток в регион достиг 752,5 тыс. поездок — на 28% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако представители турбизнеса по итогам первых пяти месяцев года фиксируют снижение турпотока на полуостров, говорит господин Ромашкин. Официальные статданные могут учитывать частные поездки жителей региона, не исключает эксперт. Впрочем, динамика по итогам года может измениться: основное число путешественников посещают Крым в мае—сентябре. По оценкам министерства курортов и туризма республики, 81% гостей в 2022 году посетили регион на автотранспорте (против 61% в 2021 году). «Автодор» в нынешнем году регистрирует рост трафика на 17% на отдельных участках М-4 (по сравнению с 2022 годом) и ожидает сохранения динамики.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов обращает внимание, что средний бюджет обычной семьи на отдых в Крым (включая дорогу, аренду жилья, питание и развлечения) составляет примерно 100–120 тыс. руб.

Если ехать по платной дороге, то с учетом бензина и отдыха с питанием (и, возможно, ночевкой) дорога туда-обратно по М-4 обойдется теперь примерно в 30–32 тыс. руб. Фактически это 30% всех запланированных трат.

«Это уже очень дорого. Думаю, что многие начнут объезжать платные участки для экономии, пользуясь улично-дорожной сетью того же Аксая, Краснодара и так далее,— считает господин Шкуматов.— Не исключаю, что с учетом подорожания отдыха на российском юге многие предпочтут провести отпуск на даче, на огородах».

Работы на М-4 между тем продолжаются. В городе Каменск-Шахтинский (Ростовская область) «Автодор» занимается реконструкцией моста через реку Северский Донец, работы обещают закончить в декабре. Росавтодор (Федеральное дорожное агентство) параллельно строит 119-километровую четырехполосную дорогу, соединяющую новый обход Краснодара и подход к Крымскому мосту. По ней можно будет ехать со скоростью 90 км/ч в объезд многочисленных населенных пунктов и узких региональных дорог Краснодарского края. Трасса, которую запустят в 2024 году, сэкономит еще три часа в пути, обещают в ведомстве. Впоследствии дорога, скорее всего, будет платной (ее передадут «Автодору»): официально об этом власти не говорят, но это следует из опубликованных тендеров. Тарифы пока неизвестны. Глава Минтранса Виталий Савельев в четверг сказал, что в 2024 году благодаря новым участкам полностью бессветофорное движение будет от Выборга до Севастополя (2,7 тыс. км).

Что касается отрезка М-4 от Краснодара до Черноморского побережья, то на прошлой неделе «Автодор» запустил полноценное движение на участке Горячий Ключ—Джубга (до этого в связи с ремонтами проезд осуществлялся по реверсивной схеме). В перспективе, как недавно рассказывал «Ъ», госкомпания хочет построить новую платную дорогу до Сочи, которая, возможно, будет начинаться как раз от Горячего Ключа. Пока существует лишь предпроектное решение, на которое требуется около 1,5 трлн руб.

Буранов Иван, Александра Мерцалова