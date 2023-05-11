Пути пошли в обход

Две новые платные трассы, позволяющие автомобилистам быстрее добраться до Черного моря, откроются в июне 2023 года — обход Аксая и Дальний западный обход Краснодара в составе трассы М-4. Запуск движения анонсировал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Он также пообещал ввести в эксплуатацию до конца года оставшиеся участки трассы М-12 «Восток» до Казани и анонсировал ряд новых проектов, включая КАД-2 в Санкт-Петербурге, обход Орехово-Зуево, трассу «Меридиан» и Юго-Западную хорду, на которые, впрочем, еще предстоит найти деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Два новых участка М-4 на юге России будут открыты в июне, сообщил вчера на встрече с премьером Михаилом Мишустиным Вячеслав Петушенко. Первый объект — восточный обход Ростова-на-Дону, 35-километровая трасса без светофоров и пересечений в обход города Аксай. Второй участок — 51-километровый Дальний западный обход Краснодара (ДЗОК), который отведет транспорт от столицы Кубани и выведет его на новую скоростную дорогу в сторону Крыма (строит Росавтодор, будет готова в 2024 году). Суммарная экономия времени в пути от обхода Аксая и ДЗОК, по оценкам «Автодора», составит три—четыре часа при движении из Москвы в Крым. Пресс-служба правительства вчера привела обещание господина Петушенко открыть оба участка 10 июня. Госкомпания «Автодор» уточнила, что это произойдет в июне «к пику летнего сезона» — без конкретной даты. Оба участка будут платными, тарифы еще не названы.

Также обсуждалась дальнейшая судьба трассы М-12 «Восток». Сейчас, напомним, открыты три ее участка в Московской и Владимирской областях. 9 сентября, рассказал Вячеслав Петушенко, откроют движения еще на нескольких участках, в результате можно будет проехать без остановок и светофоров от Москвы до Арзамаса, в конце декабря — до Казани (точнее, до села Шали, расположено в 35 км от города). Выезжающие из Москвы водители кстати, будут попадать на М-12 не напрямую с МКАД, а в 8 км от него — через Московский скоростной диаметр, который мэрия Москвы обещает бесшовно соединить с платной автомагистралью в Некрасовке. Время в пути от Москвы до Казани после открытия М-12, по словам Вячеслава Петушенко, сократится с 13 до 6,5 часа.

Михаил Мишустин в беседе с главой «Автодора» напомнил о поручении решить вопросы с инфраструктурой вдоль М-12: «Постараться сделать так, чтобы на надлежащем уровне заработали сопутствующая связь и все сервисы, которые необходимы для обслуживания». Эта проблема, напомним, обсуждалась несколько лет назад после запуска трассы М-11 «Нева», когда автомобилисты жаловались на дефицит заправок и иногда даже вставали на трассе с пустым баком. «Мы работу над ошибками провели, замечания пользователей, которые были после строительства М-11, учли»,— заявил Вячеслав Петушенко. Он заверил, что места под заправки на М-12 заранее включили в проект дороги. Сейчас на подмосковном участке шоссе работают две АЗС (друг напротив друга) с кафе, парковкой и зоной отдыха (так называемые многофункциональные зоны). В 2023 году «Автодор» обещает открыть еще 14 зон на М-12, в 2024 году — еще 16. На М-11 проблема, судя по всему, остается актуальной и сейчас: на днях в сообществе «Синие ведерки» в очередной раз появились фотографии очередей из машин, стоящих на АЗС на трассе.

Вячеслав Петушенко рассказал премьеру о перспективных проектах госкомпании. Он упомянул пять проектов общей стоимостью 300 млрд руб., для которых подготовлена проектно-сметная документация. По данным “Ъ”, речь идет о реконструкции участков трасс М-1 «Беларусь» 66–84-й километр, М-1 «Украина» 65–124-й километр, строительстве обхода Орехово-Зуево в Подмосковье, Пулковской развязки на М-11 и КАД-2 в Санкт-Петербурге. Частичное финансирование из бюджета на эти проекты есть, заверил господин Петушенко премьера. «Мы сегодня с крупнейшими банками, у которых есть потребность вкладывать в строительство дорог, отрабатываем механизмы привлечения средств, чтобы раньше начать реализацию этих проектов,— заявил он.— Вместе с Минфином, Советом федерации, Госдумой рассматриваем возможности субсидирования». Вячеслав Петушенко также упомянул два «мегапроекта», которые обсуждаются не первый год,— трассу «Меридиан» (1,4 тыс. км, пройдет от границы Казахстана до Белоруссии) и трассу «Юго-Западная хорда» (1,15 тыс. км, свяжет Екатеринбург, Самару и Краснодар). «Там, конечно, нужны крупнейшие заемщики,— заявил Вячеслав Петушенко.— Рассматриваем в том числе вопрос привлечения инвестиций в этот проект из КНР». На одну только хорду, по предварительным оценкам, нужно около 1 трлн руб.

Все упомянутые проекты содержатся в правительственном плане дорожной деятельности до 2027 года, но деньги выделены пока только на проектирование. Ситуация, впрочем, может измениться, намекнул Михаил Мишустин: «В плане есть проекты, реализация которых может быть существенно ускорена». «Здесь важно использовать все инструменты, которые есть у госкомпании, для ускоренного продвижения всех проектов»,— добавил глава правительства.

У «Автодора» есть еще ряд проектов, которые на встрече с премьером не обсуждались, в частности строительство обхода Твери в составе М-11 (его уже строят и частично откроют в 2023 году), продление М-12 от Казани до Екатеринбурга (стройка уже идет, должна закончиться в 2024 году), а также проект трассы от Джугбы до Сочи, включая обход Адлера (сейчас там идут инженерно-изыскательские работы).

На рынке есть пул опытных банков, инвесторов и подрядчиков, которые любят и умеют работать с автодорогами, говорит главный юрисконсульт Национального центра ГЧП Андрей Миронов. «При этом макроэкономическая ситуация достаточно стабильна как согласно прогнозам Минэкономразвития РФ, так и Всемирного банка,— пояснил “Ъ” эксперт.— Хотя санкции затронули строительную и дорожную отрасль, они не препятствуют реализации проектов. Поэтому ключевым вопросом для создания данных дорог с привлечением частных средств будет являться прогноз по трафику, то есть спрос и актуальность маршрута. При этом наличие в бюджете и у ГК "Автодор" собственных средств в будущем на частичное софинансирование данных проектов повысит шансы их успешной реализации».

Иван Буранов