Набиуллина: нет объективных оснований для исключения РФ из FATF

Объективных оснований для включения РФ в черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) нет, но если будет принято «политически мотивированное решение, то, конечно, это осложнит платежи», заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, могут увеличиться сроки на комплаенс, «какие-то могут быть отказы в проведении платежей, дополнительно к тому, что есть сейчас», сказала она.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы коммуникации пытаемся проводить какие только возможно, разъясняем нашу позицию в том числе, прежде всего позицию, что нет никаких объективных оснований для исключения нас из FATF»,— прокомментировала глава ЦБ.

Принятие такого решения, по ее словам, ухудшит внешнеторговую деятельность, но не остановит в целом торговые связи. По крупным товарным позициям экспорта, по ее оценке, сильного негативного влияния на объемы внешней торговли не будет, но издержки на комплаенс вырастут. Прежде всего это коснется системы международных расчетов: «Скорее, действия будут приниматься финансовыми институтами стран, с кем мы торгуем, с нашей стороны — это в основном искать больше альтернатив для проведения расчетов».

Госпожа Набиуллина также напомнила, что в 2019 году со стороны FATF была завершена проверка российской антиотмывочной системы, и она была признана «достаточно эффективной». Эта система продолжает работать, кроме того, Банк России ввел платформу «Знай своего клиента». Это автоматизированное решение, которое позволяет использовать информацию всех участников финрынка, чтобы выявлять подозрительных лиц.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что Россия обратилась к 12 государствам с изложением негативных последствий, которые повлекут включение страны в черный список FATF. Ближайшее заседание пройдет в Париже 19–23 июня.

Ранее FATF в заявлении 24 февраля 2023 года отстранила Россию, которая входила в организацию с 2003 года, от членства из-за военных действий на территории Украины.

В Росфинмониторинге тогда назвали решение политизированным, уточнив, что приостановка членства России в FATF не влечет никаких обязательств и ограничений для российских финансовых институтов. Межгосударственная организация FATF учреждена во Франции в 1989 году.

Ольга Шерункова