Bloomberg: Россия призвала 12 стран не включать ее в черный список FATF

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия обратилась к 12 государствам с изложением негативных последствий от возможного включения страны в черный список FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Среди стран, которым были адресованы обращения, по данным агентства,— Саудовская Аравия, Турция, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты. В начале июня подобное обращение было направлено властям Индии.

Российское руководство, как сообщает агентство, убеждает партнеров в том, что из-за включения в черный список серьезно пострадают инвестиции и сотрудничество в оборонных и энергетических проектах.

К примеру, согласно расчетам, представленным в документах для официальных лиц Турции и ОАЭ, потери в торговле и инвестициях составят почти 1% от их валового внутреннего продукта.

«Кремль предупреждает страны, что включение РФ в черный список FATF затруднит и удорожит их дальнейшее ведение бизнеса с Россией»,— сказали собеседники Bloomberg.

Как отмечает агентство, если Россию внесут в черный список FATF, страна окажется в одном ряду с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой, а ее экономика будет изолирована.

В случае принятия решения о внесении России в черный список государства—члены FATF, а также банки, инвестиционные дома и компании по обработке платежей будут обязаны ввести усиленный контроль за российскими финансовыми операциями.

Согласно сайту FATF, следующее пленарное заседание организации, на котором могут рассмотреть вопрос о включении России в черный список, пройдет с 19 по 23 июня. Его повестка пока неизвестна.

FATF — межправительственный орган, учрежденный в 1989 году по инициативе глав правительств G7. РФ стала членом FATF в 2003 году. В конце февраля 2023 года FATF приостановила участие России в организации. О необходимости исключить Россию из FATF и внести ее в так называемый черный список этой организации неоднократно заявляла Украина.

Черным списком FATF принято называть перечень стран, нарушающих международные требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Александр Кислов