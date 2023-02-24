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Коммерсантъ FM
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FATF приостановила участие России в организации, но ожидает продолжения членских выплат

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приняла решение о приостановке членства России в организации после 20 лет сотрудничества. Соответствующее заявление опубликовано на сайте FATF. В Росфинмониторинге назвали решение FATF «политизированным» и «безосновательным».

FATF — межправительственный орган, учрежденный в 1989 году по инициативе глав правительств G7. Его действия направлены на выработку мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. РФ стала членом FATF в 2003 году.

«Действия РФ противоречат основным принципам FATF, направленным на укрепление безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы. Они также представляют собой грубое нарушение обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению, которые должны соблюдать члены FATF»,— говорится в сообщении.

Однако в организации отметили, что Россия должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства, поскольку остается участником глобальной сети на правах активного члена Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

«Такое решение является безосновательным, не опирается на установленные процедуры и выходит за рамки мандата данной организации. Считаем, что решение идет вразрез с целями FATF по защите финансовых систем и экономики в целом»,— сообщили в Росфинмониторинге.

Однако приостановка членства России в FATF не влечет никаких обязательств и ограничений для российских финансовых институтов, указали в Росфинмониторинге. Россия, в свою очередь, продолжит применять меры по противодействию экономическим преступлениям, в том числе путем активизации международного сотрудничества с «заинтересованными странами».

В марте 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал состоящие в FATF страны исключить Россию и внести ее в черный список. В том же месяце директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин заявил, что попытка исключить РФ не увенчалась успехом.

18 июня 2022 года FATF ограничила роль и влияние России в организации. Таким образом, Москва лишилась права выполнять руководящие или консультативные функции, а также участвовать в принятии решений по установлению стандартов.

О том, что происходит спустя год после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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