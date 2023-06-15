Суд признал «Кубанские деликатесы» банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Кубанские деликатесы» несостоятельным. Об этом говорится в Едином реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В отношении компании на полгода открыли конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначили Александра Фомина. Судебное заседание по результатам конкурсного производства назначено на 6 декабря 2023 года.

Суд также удовлетворил ходатайство должника и назначил судебную финансово-экономическую экспертизу, производство которой поручил эксперту некоммерческого партнерства экспертных организаций «Кубань-экспертиза». Должник должен будет оплатить экспертизу до 30 июня, внеся на депозитный счет суда 150 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кубанские деликатесы» зарегистрировано в 2003 году в Славянске-на-Кубани. Исполняющим обязанности гендиректора является Константин Волкодав. Основной вид деятельности компании — прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей. В 2021 году выручка компании составила 1,3 млн руб., чистый убыток — 11,3 млн руб.

В 2019 году на производство «Кубанских деликатесов» напала вооруженная группа людей, и произошла перестрелка. Три человека получили ранения. Тогда задержали семерых участников конфликта. Сообщалось, что перестрелка возникла из-за спора между хозяйствующими субъектами, претендующими на право управления предприятием.

В декабре 2022 года руководство завода заподозрили в умышленном банкротстве производства. Было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ).

Татьяна Ручкина

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