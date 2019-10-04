«Кубанские деликатесы» пытались захватить неизвестные c оружием

При попытке рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы» в Славянском районе Краснодарского края пострадали три человека, сообщает ТАСС. По данным «Интерфакса», восемь неизвестных расстреляли охранников завода. Затем они ворвались на территорию предприятия и попытались взять его под свой контроль. Сообщается, что злоумышленники захватили заложников, но позже их отпустили и забаррикадировались внутри предприятия.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по краю, сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть отдела МВД России по Славянскому району Кубани. Как уточнили ”Ъ-Кубань“ в районной администрации, нападение на «Кубанские деликатесы» было совершено рано утром.

«По предварительным данным, конфликтная ситуация возникла из-за спора между хозяйствующими субъектами, претендующими на право управления предприятием»,— рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. В СМИ распространена информация, что, якобы, подобный инцидент уже происходил минувшим летом. Это не подтверждает пресс-служба администрации района: «У нас тихий город, никаких громких происшествий на «Кубанских деликатесах» ранее замечено не было»,— сообщили “Ъ-Кубань” в администрации.

Сейчас на месте происшествия находится руководство ОМВД России по Славянскому району Кубани. Работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Андрей Ульченко