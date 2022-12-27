Кубанскую компанию, замешанную в скандале с перестрелкой, заподозрили в умышленном банкротстве

Руководство завода «Кубанские деликатесы», на территории которого в 2019 году произошел рейдерский захват с перестрелкой, подозревают в умышленном банкротстве. Как сообщает ТАСС, факты злоупотребления полномочиями выявили сотрудники прокуратуры Краснодарского края.

Как установило следствие, злоумышленники с целью незаконного захвата управления компанией подделали сведения о голосовании по смене генерального директора организации и назначили руководителем завода подставное лицо. Дальнейшая деятельность незаконно назначенного директора в период с 30 июля по 20 ноября 2019 года была направлена на умышленное разорение предприятия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 196 и ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями и умышленное банкротство).

В октябре 2019 года в результате корпоративного конфликта, связанного с отстранением генерального директора, на завод прибыла специальная комиссия. Бывший охранник предприятия Антон Борисов приехал на вызов коллеги, сообщившем, что на территории находятся посторонние люди. Охранник сделал несколько предупредительных выстрелов, потребовав покинуть завод, на что оппоненты ответили обстрелом из травматического оружия. Отреагировав на эти действия, мужчина сделал несколько встречных выстрелов из ружья и ранил двух человек.

Бывшего охранника консервного завода «Кубанские деликатесы» осудили за причинение вреда здоровью участникам перестрелки, произошедшей в октябре 2019 года в результате корпоративного конфликта, связанного со сменой гендиректора. Мужчине назначили наказание в виде года лишения свободы в колонии-поселении и компенсации морального вреда пострадавшим в размере 275 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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