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Бензин выжимает максимум

Цены на топливо продолжают расти оптом

Оптовые цены на топливо в РФ продолжают свой рост. Так, АИ-95 вновь обновил свой ценовой исторический максимум, а АИ-92 подорожал до максимума с октября прошлого года. Биржевая стоимость топлива продолжает расти из-за нехватки предложения, а также планов правительства по сокращению демпфера. Кроме того, нефтекомпании еще не успели полностью восстановить производство после ремонтной кампании, при этом экспорт бензина в мае был выше прошлогоднего.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бензины АИ-92 и АИ-95 подорожали 7 июня на СПбМТСБ на 1,2% и 0,8%, до 55 тыс. и 62,3 тыс. руб. за тонну соответственно. Стоимость АИ-95 вновь обновила абсолютный рекорд значения, при этом АИ-92 торгуется на максимальном уровне с октября 2021 года. Бензин также подорожал на заправках: по данным Росстата, за неделю средняя розничная цена выросла на 0,3%. Однако общий рост цены бензина с начала года все еще меньше уровня накопленной инфляции (1,2% против 2,5%).

В прошлом году нефтекомпании в условиях санкций решали проблемы с экспортом нефтепродуктов, который снижался из-за отказа трейдеров в приобретении российского товара. Результатом стало снижение цен на бензин в течение почти всего прошлого года в условиях профицита. Но нефтяники справились с проблемами с экспортом, несмотря на потолок цен на нефтепродукты и эмбарго ЕС. При этом за поставки на внутренний рынок они получают компенсации по демпферу, однако в этом году правительство сокращает эти выплаты.

Собеседники “Ъ” в отрасли увязывают продолжающийся рост цен с несколькими факторами. Так, по мнению двух собеседников “Ъ”, бензин дорожает на бирже из-за недостаточного предложения.

По мнению одного из них, высокооктановый АИ-95 стали потреблять больше в последние годы вместо АИ-92, но производство не способно удовлетворить в полной мере увеличившийся спрос. Кроме того, нефтекомпании в этом году в мае—июне проводят более серьезные и длительные ремонты на НПЗ, что привело к сокращению выпуска на фоне сезонного роста спроса. При этом уменьшение демпферных выплат стимулирует компании наращивать экспорт. Правительство планирует в очередной раз урезать демпфер с сентября.

Тенденция к значительному увеличению экспорта бензина наметилась еще с октября прошлого года. Месяцем ранее правительство в очередной раз сократило демпферные выплаты для нефтекомпаний. Максимального значения экспорт бензинов по железной дороге достигал в январе, по данным “Ъ”, он составлял 26 тыс. тонн в сутки, увеличившись на 46% относительно того же месяца прошлого года. В апреле и мае этого года экспорт всех бензинов составлял 17–19 тыс. тонн в сутки, даже несмотря на ремонтную кампанию.

Что происходит с биржевыми и розничными ценами на топливо

В конце мая тему ограничения экспорта топлива комментировал глава Минэнерго Николай Шульгинов. Тогда он отверг идею полного запрета экспорта: «Министерство энергетики дает рекомендации компаниям по наращиванию предложения и на ограничения — на снижение, но не на запрет». При этом министерство регулярно требует от нефтекомпаний увеличить предложение на бирже.

Эксперт по топливному рынку Михаил Турукалов замечает, что сокращение демпфера в сентябре 2022 года и в апреле нынешнего года привело к снижению привлекательности поставок на внутренний рынок. При этом нефтекомпании планомерно увеличивали экспорт бензинов, в результате чего профицит, сложившийся в прошлом году, полностью сошел на нет.

Дмитрий Козлов

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