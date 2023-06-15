Без вина фруктоватые

Производство «винных напитков», сокращавшееся с 2019 года, начало расти. По данным Росстата, за первые четыре месяца 2023 года выпуск напитков с содержанием вина или фруктовых виноматериалов увеличилось на 6,5% год к году и превысило 1 млн дал. Динамика может быть связана с ростом предложения виноматериалов, смещением спроса на недорогую продукцию и активными промо в категории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам января—апреля 2023 года производство «винных напитков» в России выросло на 6,5% относительно аналогичного периода 2022 года и превысило 1 млн дал, следует из имеющихся у “Ъ” данных Росстата. С 2019 года выпуск такой продукции снижался. За 2021 год производство «винных напитков» сократилось на 41,9%, до 6,26 млн дал, а за 2022 год — на 29,9%, до 4,38 млн дал.

Статистика включает виноградосодержащие напитки, которые должны иметь в составе не менее 50% вина или виноградного сусла, а также продукцию на основе фруктовых виноматериалов. Первое место в категории с 214 тыс. дал в январе—апреле 2023 года занимало «Союз-вино», чей портфель включает виноградосодержащие напитки Lavetti. Еще 203 тыс. дал выпустил владелец бренда Santo Stefano «Евразийская алкогольная группа», а 132 тыс. дал — ГК «Абрау-Дюрсо», у которой есть напитки Abrau Light. Два последних бренда на онлайн-витринах торговых сетей относятся к плодовым напиткам. Наибольший прирост — на 110% год к году — показала «Евразийская алкогольная группа». В компаниях комментарии не предоставили.

В «Ленте» сообщили, что продажи винных газированных напитков растут в том числе за счет роста спроса на бренд Santo Stefano. За первые четыре месяца 2023 года продажи подкатегории в штуках выросли больше чем на треть, что связано со смещением потребительского спроса в более дешевые сегменты и активностями бренда в части промо, отмечают в сети. На онлайн-витрине «Винлаба» Santo Stefano с учетом скидки стоит по 229 руб. за бутылку 0,75 л. В X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток»), «Магните» и «Красное & Белое» комментарии не предоставили.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что после вступления в силу в 2020 году закона о виноградарстве и виноделии, ужесточившего правила использования иностранного виноматериала, производство «винных напитков» сократилось с 28 млн дал в год до текущих цифр. По его словам, сейчас категория представлена прежде всего газированными напитками, которые у потребителя воспринимаются как «праздничный продукт», притом что такие напитки стоят недорого. Но в устойчивости динамики эксперт сомневается.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что производство виноградосодержащих напитков в этом году может поддерживаться увеличением предложения виноматериалов в связи с хорошим урожаем винограда в России в 2022 году, тогда как годом ранее была нехватка сырья. Как сообщали в Минсельхозе, в 2022 году виноградари и виноделы увеличили сбор винограда на 18%, до 890 тыс. тонн. Директор Всемирной организации винного туризма (GWTO) по России Леонид Попович отмечает, что избыток виноматериала может отразиться на категории винных напитков, но не ранее чем через один-два месяца.

Расширение выпуска плодовых алкогольных напитков Александр Ставцев связывает с ростом спроса на недорогую слабоалкогольную газированную продукцию. «Потребители, как правило, мало обращают внимание на контрэтикетку, и воспринимают напиток как игристое вино, исходя из формы бутылки. А производители могут иметь неплохую рентабельность, учитывая, что известные бренды нельзя отнести к низкому ценовому сегменту»,— говорит эксперт.

Производство вина, по данным Росстата, в январе—апреле 2023 года снизилось на 3%, до 8,9 млн дал год к году. Как отмечали собеседники “Ъ”, на рынок давит огромный сток, из-за чего сети осторожно подходят к новым заказам, а у некоторых виноделов есть сложности со сбытом. WineRetail оценивает объем стока российского и импортного вина в 16 млн дал, что вдвое превышает прошлогодний уровень.

Анатолий Костырев