Виноделы плодят новые напитки

Ограниченное предложение винограда вынуждает виноделов осваивать новые сегменты рынка. Так, краснодарское предприятие «Союз-Вино» может начать выпуск сидра. Продажи напитка растут более чем на 10% на фоне снижения импорта пива, но участники рынка видят риски в снижении покупательной способности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

ООО «Союз-Вино» зарегистрировало декларацию о соответствии для линейки сидра под брендом «Св. Вионне», следует из реестра Росаккредитации. В описание продукции включен полусухой и сладкий сидр, а также напиток с вишневым вкусом. Производственной площадкой указано предприятие «Союз-Вино» в Крымском районе Краснодарского края. В компании комментарий не предоставили.

По собственным данным, «Союз-Вино» продает в год более 40 млн л вин «Зеленая долина», Confessa, «Традиционное», La Petite Perle и др. Игристые вина La Petite Perle выпускаются в том числе в алюминиевой банке. Включает 1,2 тыс. га земель, из которых 200 га занято виноградниками. В 2021 году выручка «Союз-Вина» росла на 21,15%, до 3,69 млрд руб., чистая прибыль снизилась в 4,7 раза, до 48,8 млн руб. Основной владелец — Владислав Втулкин, следует из ЕГРЮЛ.

Интерес «Союз-Вина» к рынку сидра может быть связан с ограниченным предложением винограда для вина, с чем в первую очередь сталкиваются работающие в массовом сегменте крупные предприятия, считает собеседник “Ъ” в отрасли. С июня 2020 года для российского вина запрещено использование импортного виноматериала. С учетом неблагоприятных погодных условий в 2020–2021 годах и растущего спроса цены на виноград заметно выросли. Среди крупных производителей вин свой сидр уже выпускает ГК «Абрау-Дюрсо» семьи Бориса Титова. В 2021 году продажи напитка выросли в четыре раза. В «Абрау-Дюрсо» на вопросы “Ъ” не ответили.

По данным NielsenIQ, по итогам января—сентября 2022 года продажи сидра год к году выросли на 10,8% в натуральном выражении и на 21,9% в деньгах. Директор по маркетингу AB InBev Efes (выпускает сидр Bon Season) Мария Дементьева объясняет рост категории в объеме появлением новых брендов, включая Bon Season, занявший за восемь месяцев второе место по продажам, а также поиском потребителями новых вкусовых впечатлений. К примеру, свой сидр Will’s в этом году запустил МПБК «Очаково» (квас «Очаковский», пиво «Халзан» и др.). Интерес к производству сидра из собственных яблок также был у структур акционеров ЛУКОЙЛа.

Председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков говорит, что спрос на сидр растет на фоне интереса потребителей к напитку из плодов, который может рассматриваться как альтернатива вину, а также сокращения импорта пива высокого ценового сегмента. По его мнению, «Союз-Вино» займется производством сидра в массовом сегменте из концентрата. Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин говорит, что в России потребление сидра пока находится на уровне 0,7 л на человека в год, что почти в 2,5 раза ниже европейского показателя. Но напиток со стандартным вкусом из концентрата рискует затеряться на полке среди многочисленных аналогов, считает он.

Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин добавляет, что сидр — достаточно узкий рынок, который может быть комфортным для небольших производителей, но тесным для крупных предприятий. Кроме того, добавляет он, импорт сидра сократился не так заметно, как пива, так что потенциал замещения иностранных брендов здесь меньше. Мария Дементьева говорит, что у категории большой потенциал и AB InBev Efes в ближайшее время запустит грушевый сидр под своим брендом. Но, добавляет она, покупательная способность населения и затраты на продукты питания снижаются, так что развитие рынка в большей степени будет зависеть от макроэкономических факторов.

Анатолий Костырев