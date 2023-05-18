Сервисные центры отключают от Apple

В России начали закрываться авторизованные сервисы Apple. Пока такое решение приняли два центра в Москве и Санкт-Петербурге, еще один объявил сбор денег на продолжение работы, выяснили «Известия». Такая ситуация связана с тем, что Apple отказалась продлевать с ними договоры. Письма об этом сервисы получили еще в марте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В прошлом году американская корпорация ограничила ввоз продукции в Россию и работу платежного сервиса. Авторизованные центры в основном чинили технику по гарантии, отметил руководитель сервиса по ремонту цифровой техники RemBot Илья Ситников. Перепрофилировать такой бизнес довольно трудно, говорит он:

«Авторизованные сервисные центры Apple занимаются только обслуживанием техники этого бренда. Соответственно, вместе с потерей авторизации они лишаются и большей части клиентов, к ним идут непосредственно за получением гарантийного ремонта. Это их статья дохода. Если такой возможности у них нет, они не способны существовать.

Платно они тоже ремонтировали, но это меньшая из статей, поскольку при этом они связаны теми же правилами авторизации. То есть центры не занимались сложным компонентным ремонтом. Например, если материнская плата вышла из строя, они ее привозят, а стоит она 80% ноутбука. Естественно, такие услуги не востребованы».

По словам собеседников “Ъ FM”, работе сервисов, которые оказывают платные услуги, ничего не грозит. Запчасти для техники Apple ввозят в Россию по схеме параллельного импорта. Основные проблемы возникают с продолжительностью ремонта. Авторизованные сервисы либо переходят на платную модель, либо ищут партнеров за рубежом, рассказал главный редактор itzine.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов:

«Сервисные центры работали по следующей модели: с помощью Apple они ремонтировали какую-то технику, что-то возвращали — компания забирала. Теперь это не работает.

Каждый сервисный центр принимает решение, по какой модели функционировать дальше. Он либо будет находить партнера в других странах и отправлять технику туда, соответственно, мы прибавляем сюда издержки на отправку, получение и дополнительные расходы, которые могут быть в случае такого ремонта. Либо они могут перейти на негарантийный ремонт.

Насколько мне известно, некоторые сервисы, которые ранее были авторизованными, перешли именно на такой способ, потому что с запчастями проблем нет. Их по-прежнему можно купить, привезти в Россию. Не всегда это, наверное, массовые партии, не всегда легальные поставки, тем не менее детали в Москве есть.

Проблема, которая может возникнуть с ними из-за прекращения авторизации сервисов, заключается в том, что iPhone может не принять их и выдать ошибку. Для этого центры имели право, грубо говоря, делать прошивку и говорить смартфону, что эта запчасть оригинальная. Но это касается не всех деталей».

В то же время, как отмечают собеседники “Ъ FM”, в России практически не осталось устройств, на которые действует гарантия Apple. Она обычно дается на один год, а официальные продажи гаджетов прекратились в марте 2022-го.

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Елена Иванова