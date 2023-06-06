Инвесторы всматриваются в Vision Pro

Аналитики пересматривают прогнозы по акциям Apple, гарнитура Vision Pro не впечатлила инвесторов. В ходе новой торговой сессии бумаги компании продолжили дешеветь: после рекордных $184 за акцию они торгуются в районе $178. В отличие от инвесторов, эксперты рынка сохраняют оптимизм: гарнитура от Apple еще может совершить революцию, но перспективы слишком далеки и туманны. Есть ли будущее у Vision Pro? И какое? Разбирался Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loren Elliott/File Photo, Reuters Фото: Loren Elliott/File Photo, Reuters

Тима Кука называют финансовым гением: поднять капитализацию компании с $350 мрлд почти до $3 трлн — однозначный успех. Но вот успехов производственных при нем толком и не было. Ни одной прорывной идеи, одно топтание на месте, говорили критики.

Гарнитура Vision Pro как раз могла стать таким продуктом — это первое абсолютно новое устройство Apple с 2015 года. С ее помощью можно работать, созваниваться, играть и смотреть кино — полное погружение в виртуальную реальность, где пользователь сам принимает решения.

И если iPhone — это автомобиль, то Vision Pro — космический корабль, особенно при своей цене в $3,5 тыс., пояснил главный редактор AppleInsider.ru Ренат Гришин:

«То, что они показали, как можно документы редактировать или по FaceTime созваниваться, это прекрасно. Но я не представляю, чтобы человек в здравом уме напялил на себя такую бандуру для того, чтобы связаться с братом, сестрой или ребенком. Зачем?

Что касается кино, то было бы, наверное, классно посмотреть фильм с помощью этого устройства, которое, как обещают, раскроет картинку в любую ширину.

Это интересно. Но люди не купят гарнитуру за такие деньги исключительно для этого, поэтому нужно что-то еще».

И здесь Apple полагается на сторонних разработчиков. Наверняка подтянутся онлайн-кинотеатры, студии видеоигр и многие другие игроки, которые захотят создать что-нибудь для новой гарнитуры.

Но собеседники “Ъ FM” не исключают, что компания может в итоге и отказаться от выпуска устройства, так уже было с беспроводной зарядкой Air Power. Кстати, о проводах — Vision Pro может работать автономно всего два часа, и это еще один существенный минус.

Акции Apple закономерно упали почти на 1% и продолжили дешеветь в ходе следующей торговой сессии. Инвесторов новая гарнитура не впечатлила, подчеркнул персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Михаил Селезнев:

«По факту мы имеем крайне высоко оцененную компанию, чья выручка, по оценкам аналитиков, в текущем году покажет отрицательное значение год к году и в ближайшие годы вряд ли снова станет двузначной.

То есть это где-то 4-8% на горизонте ближайших двух-трех лет. Нет того развития, которое мы видели до этого».

Вместе с тем никто не торопится хоронить Vision Pro. Западные журналисты высокого оценили устройство: хвалят удобство, легкость управления, реалистичный 3D-эффект и говорят, что это гораздо интереснее, чем метавселенная Марка Цукерберга, которая не взлетела.

Впрочем, к смешанной реальности от Apple тоже есть вопросы, отметил главный редактор портала itzine.ru Сергей Кузнецов: «Apple всю свою историю пропагандировала замечательный work-life balance. Есть режимы, когда вы говорите: "Я сейчас сплю", "Я сейчас на работе" или "Я сейчас дома". На часах есть эти штуки с осознанностью, представлено приложение Journal, которое будет собирать всю историю, что с вами в течение дня происходило.

И все это все как-то не очень ложится в концепцию виртуальных очков, которые вы должны надеть и смотреть, например, сквозь них на своих детей. А приложение Journal, видимо, сообщит, что сегодня вы 12 часов просидели в очках».

Кроме того, западные журналисты пишут, что Тиму Куку затея с гарнитурой сразу не понравилась, и он в продукт не поверил. Но под брендом Apple может выстрелить что угодно. Да и не исключено, что Vision Pro стоимостью в четыре новых iPhone со временем станет дешевле. Но, очевидно, драйвером продаж корпорации из Купертино он в ближайшие годы не будет. Перспективы и в шлеме не разглядеть.

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