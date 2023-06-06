One more thing

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новой категории устройств компании Apple.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loren Elliott, Reuters Фото: Loren Elliott, Reuters

Apple представила гарнитуру смешанной реальности Vision Pro. Устройство стоимостью $3499 выводит изображение поверх реального мира. Это уже работает со стандартными приложениями Apple (офисные программы, браузер, музыкальный плеер, видеосервис, игры из раздела Arсade и так далее).

Другими словами, Vision Pro преобразует окружающее пространство в рабочее или развлекательное. «Окна» или объекты можно перемещать и менять их размер. Пользователь регулирует степень прозрачности реального пространства или вовсе может переместить обзор в полностью виртуальное поле. Управлять Vision Pro можно глазами, жестами рук и голосом.

Внешность новинки предсказуемо хороша и очень близка к рендерам, ранее слитым в Сеть. Тонкая гарнитура напоминает лыжные очки с полупрозрачным стеклом. «Яблочная» преемственность более чем выраженная: в основе алюминиевая рама, цвет и формы которой легко обнаружить в Apple Watch, от них же гарнитуре досталось колесико Digital Crown. Материалы крепления шлема схожи с покрытием амбушюр и оголовья наушников AirPods Max.

Во время презентации Vision Pro Тим Кук ознаменовал наступление эры пространственных вычислений. Для компании Apple это, безусловно, так. Но неясно, что или какой порог считать входом для человечества.

В этом году глобальное количество пользователей гарнитур дополненной реальности — AR — подберется к отметке в 23 млн. Через год этот показатель почти удвоится, прогнозируют аналитики Statista Market Insights. По их данным, динамика роста в следующие четыре года снизится, и лишь к концу 2027 года будут зарегистрированы первые 100 млн пользователей гарнитур дополненной реальности.

Устройства виртуальной реальности — VR — распространены пока более заметно. Сейчас это преимущество в четыре с лишним раза. К концу текущего года отсечка в 100 млн пользователей будет почти достигнута, но темпы роста при этом более низкие. И к концу 2027 года между количеством юзеров виртуальной и дополненной реальностей ожидается разрыв уже не четыре раза, а лишь на четверть.

Vision Pro при желании можно определить в любую из вышеназванных категорий реальности. В продаже устройство Apple ожидается в начале следующего года.