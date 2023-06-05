Главврач станции скорой помощи сообщил о действиях мародеров в Шебекино

Мародеры проникли на станцию скорой медицинской помощи в белгородском Шебекино, сообщил главврач станции скорой помощи Белгородской области Алексей Жиров. По его словам, злоумышленники взломали пластиковое окно в технической комнате.

«Взломано пластиковое окно в технической комнате, открыты двери в щитовой, водительской комнате, дверь перехода из гаража в здание подстанции. На первый взгляд ничего не пропало»,— рассказал господин Жиров РБК. По его словам, есть вероятность, что мародеры искали на станции скорой помощи в Шебекино наркотики или психотропные вещества. Господин Жиров пообещал направить по факту случившегося заявление в правоохранительные органы.

Охраняется ли сейчас здание шебекинской станции скорой помощи, Алексей Жиров не уточнил. В разговоре с журналистами go31.ru он отметил, что местные власти обеспечили медиков бронированным автомобилем, чтобы им было безопасно передвигаться в условиях постоянных обстрелов Шебекинского городского округа.

Александр Кислов