Сказки разошлись по маркетплейсам

Детские книги пылятся на полках магазинов. Продажи такой литературы и изданий для школьников в первом квартале снизились почти на 30% год к году, подсчитали в «Читай-городе». Как узнал “Ъ”, на тенденцию повлиял рост себестоимости книг в среднем на 25%, а также перераспределение расходов внутри семей. В сервисе «ЛитРес» отмечают, что в категории детской литературы их продажи год к году практически не изменились. Однако цифровые книги в целом не пользуются популярностью у родителей, поясняют издатели. По итогам года они прогнозируют, что рынок детской литературы в целом снизится на 5–7%. Спрос при этом переместился в маркетплейсы, выяснил “Ъ FM”. С подробностями — Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ

Тренд на снижение интереса к детским книгам подтверждают локальные издания. Например, у проекта «Фабрика комиксов» в первом квартале отгрузки такой литературы снизились на 20%. Там это связывают с подорожанием продукции. В крупных издательствах ситуация иная. Рост отгрузок АСТ в первом квартале год к году составил 9%, рассказала директор по маркетингу детской и подростковой литературы компании Ольга Лотоцкая:

«По некоторым эксклюзивным авторам отгрузки выросли примерно на 17% по сравнению с прошлым годом. Стоимость книг на полке в среднем повысилась на 25%. Касательно общего падения сегмента детской литературы, естественно, мы не можем не отметить в долгосрочной перспективе влияние демографической ямы на спрос на детские книги».

Продажи таких книг показали неплохие результаты и в издательстве «Альпина. Дети». Правда, речь идет не об увеличении поставок литературы в торговые сети. На положительные показатели в первом квартале 2023 года особенно повлияли маркетплейсы, подчеркивает директор по маркетингу издательства Мария Полякова:

«Отгрузки детских книг увеличились чуть больше, чем на 20% относительно первого квартала 2022 года. И такой рост связан в первую очередь с ростом ассортимента книг для детей, а также с нашей активностью на маркетплейсах — Ozon и Wildberries».

За 2022 год продажи детской литературы на Wildberries выросли на 20% по сравнению с 2021-м. Аналитики отмечают, что при таких темпах роста маркетплейс может стать крупнейшим книжным дистрибутором уже в этом году. В этой связи говорить о значительном падении рынка детских книг рано, считает книжный обозреватель Валерий Шабашов:

«Даже если снижение есть, оно не такое критическое. Я даже несколько удивлен статистикой "Читай-города". Может это связано с тем, что в целом статистика посещения книжных магазинов упала как объектов, куда люди ходят. И сейчас мамам, в основном мамы покупают детскую литературу, удобнее это делать через маркетплейсы. Люди не перестали покупать книги детям».

Литературные критики тоже высказывают беспокойство. Их пугает тенденция сокращения текста. Красочных иллюстраций становится больше, некоторых книжек ребенку хватает на пять минут. Проблема в том, что издания все меньше задумываются о качестве, говорит литературный критик Лиза Новикова:

«Есть детские серии с новыми иллюстрациями, наша классика — Драгунский, Носов. Вот это должно распространяться по библиотекам, по школам, ведь хорошие издания прививают культуру чтения, это тоже отдельный предмет. То есть чтение не может быть только развлечением, это сфера, которая касается просвещения».

По данным Российской книжной палаты, в год в стране выпускается более 30 тыс. наименований детской литературы. И как подсчитали в «ЛитРес», самыми продаваемыми детскими книгами в первом квартале 2023 стали «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «Манюня» Наринэ Абгарян и «Зверский детектив» Анны Старобинец.

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