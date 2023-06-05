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Коммерсантъ FM
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Твердый переплет не сдает позиции

Что ждет литературный рынок в 2023 году

Книги в России могут подорожать еще на 15% до конца 2023 года. У издателей растут затраты на бумагу и оборудование. В том числе поэтому сокращаются тиражи. В январе марте они упали на четверть — до 70 млн экземпляров. Читатели не торопятся переключаться на электронные и аудиокниги, хотя в этом сегменте игроки рынка ожидают рост. С подробностями о том, что происходит в отрасли — Иван Корякин.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Падение по всем показателям: общий тираж книг и брошюр уменьшился на 23%. Количество наименований — на 13%. В переплете — минус 31%, число переизданий уменьшилось на 28%. Выпуск зависит от спроса читателей и возможностей издателей и, видимо, говорят собеседники “Ъ” снизилось и то и другое.

Почему в России издается все меньше книг

Почему в России издается все меньше книг

Что выросло, так это цены — на 15-20% за 2022 год. Главным образом из-за санкций и колебаний курса, рассказал директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис:

«Шведские и австрийские производители перестали поставлять необходимые издательствам материалы, некоторые виды химикатов, офсета. Мы вынуждены были перейти на отечественные и китайские аналоги. Не могу сказать, что качество книг серьезно пострадало. Есть нюансы, но они скорее понятны профессионалам. Мы же и до этого в основном печатали 80-90% объема на отечественных материалах».

Добавить к этому дефицит кадров, устаревшее оборудование и отсутствие инвестиций — не лучшее время для отрасли. А, главное, спрос сокращается: о снижении заказов от магазинов говорят и издатели комиксов. Удорожание производства — не единственная причина, по которой книги стали реже покупать, продолжает Сергей Рубис из АСТ:

«Денег у людей не становится больше, а книги все-таки не являются предметом первой необходимости. Не могу сказать, что выросли продажи книг в мягкой обложке. Все-таки люди, которые любят твердый переплет, покупают именно их».

Бенефициарами этих проблем могли бы стать издатели электронных и аудиокниг. И, действительно, по итогам 2022 года их продажи в России не упали. Но и не выросли, а впервые в истории сохранились на уровне 11 млрд руб. Для сегмента, который ежегодно увеличивался на 30% и был драйвером отрасли, это не лучший результат.

Во многом это связано с уходом шведского Storytel — крупного игрока на рынке аудиокниг. Нишу осваивают российские конкуренты: обновленный «Букмейт» от Яндекса, книжный сервис МТС и другие. Но нельзя сказать, что аудитория бумажных книг переключается на цифру, говорит автор книжного Telegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов:

«Люди начинают экономить. Электронная и аудиокнига существенно дешевле — в 2-2,5 раза. Самая активная аудитория переходит в литературные Telegram-каналы и другие сервисы. Но о какой-то глобальной тенденции, что вот именно сейчас читатели резко перестали покупать печатные книги, речь не идет».

Как изменился спрос на редкие издания

Как изменился спрос на редкие издания

Но в целом сервисы позитивно смотрят на этот год и ожидают роста по его итогам, говорит генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев:

«Электронные книги растут в основном за счет развития самиздата. Цена такой продукции невысокая, часто серийные произведения, увлекающие читателя, выпускают сами авторы. А аудио-сегмент увеличивается за счет покрытия позиций, которые ранее было бессмысленно и нерационально записывать. По итогам 2023 года в целом мы покажем по этому сегменту рост».

Есть еще проблема, теперь уже общая. Большие авторы — Стивен Кинг, Нил Гейман, Джоан Роулинг и многие другие — приостановили работу с российскими издательствами после начала военных действий на Украине. Сейчас самые издаваемые писатели в России — митрополит Тихон и Алексей Иванов. Из-за прекращения зарубежных лицензий читатели обращаются к бесплатным цифровым копиям и пиратам. Поводов падать у нелегального рынка пока нет.

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Анна Маргулис, Елизавета Скобцова

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