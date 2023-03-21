Предупреждение художественного образца

В книгах и фильмах появятся предупреждения о наркотиках, соответствующие поправки в законодательство одобрила правительственная комиссия. Предполагается, что с 1 января 2024 года произведения науки, литературы и искусства, в которых есть упоминание запрещенных веществ, должны будут маркироваться. Речь идет об упоминании уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, а также о последствиях для здоровья потребителей. При этом информации о способах производства и использования таких веществ вовсе не должно быть в фильмах и литературе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Адвокат BMS Law Firm Денис Фролов считает, что в итоге новая мера будет использоваться повсеместно: «Реестра литературных художественных произведений, в которых упоминаются наркотические и психотропные вещества, конечно, не существует. Однако есть утвержденный постановлением правительства их перечень. В том случае если какое-то из этих наименований есть в литературном произведении, то его необходимо маркировать соответствующей меткой.

Я бы сравнил это с тем, о чем нас сейчас предупреждает практически любое теле-, кино-, видео-, литературное произведение относительно вреда, который наносит человеку употребление табака. По всей вероятности, если сейчас в кинотеатре перед сеансом крутят рекламу, то в следующем году мы будем смотреть ролики о том, что произведение содержит информацию о наркотиках, и это влечет определенные последствия для жизни, свободы и здоровья человека».

Как к нововведению относится сам бизнес? Сооснователь издательства и магазина «Подписные издания» Михаил Иванов не ждет серьезных последствий для книжной сферы, однако признает, что это повышает издержки: «Я думаю, что скоро на обложках просто не останется свободного места. На них будут размещены различного рода наклейки: "иноагенты", "18+", "наркотики плохо", "ЛГБТ плохо". Мы с удивлением узнали, что теперь и вывески, в которых использована латиница, нельзя размещать на зданиях.

В этом случае благо, что книг, попадающих под эти критерии, не так чтобы много, я даже на память их не назову. Но я не вижу практического смысла в таких предупреждениях. Что наркотики — это плохо, они вызывают зависимость, и так все знают. Мы, честно говоря, на это уже не реагируем, просто ждем, что нам нужно в очередной раз напечатать или наклеить на книгу, и покорно с этим соглашаемся. Размещать такую информацию придется нам как издателям, кроме того, если мы берем уже напечатанные книги, то как продавцы тоже обязаны их маркировать. Например, в случае с предупреждением об иноагентах мы до сих пор оклеиваем ежедневно сотни изданий старых тиражей.

Вместе с тем все это требует финансовых затрат. Только так кажется, что для этого достаточно, например, выделить одного сотрудника. Но постепенно выполнение всех этих новых требований трансформируется в отрицательную рентабельность».

Своим законопроектом правительство также запрещает выдачу прокатного удостоверения фильмам, которые содержат пропаганду оборота и потребления наркотиков. В пояснительной записке к документу указано, что в 2018 году по статье «незаконное производство и сбыт запрещенных веществ» было выявлено почти 19 тыс. преступлений.

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Александр Рассохин