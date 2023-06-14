Суд в Москве отказался исключать Земфиру из списка иностранных агентов

Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры Рамазановой (объявлена иностранным агентом) к Минюсту России, в котором она требовала признать незаконным ее включение в список иностранных агентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Земфира (объявлена иноагентом) на концерте в 2018 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Земфира (объявлена иноагентом) на концерте в 2018 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В удовлетворении исковых требований отказать»,— цитирует ТАСС решение суда.

По данным агентства, в ходе заседания представитель Министерства юстиции РФ сообщил, что Земфира получила иностранное финансирование, что подтверждается данными Росфинмониторинга. Кроме того, представитель ведомства сообщил, что информация из соцсетей подтверждает, что певица выступает против проведения специальной военной операции РФ на Украине и публично ее критикует.

Минюст России объявил Земфиру иностранным агентом 10 февраля 2023 года. В обосновании этого решения говорилось о том, что певица «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах», «получала поддержку от иностранных источников».

2 июня Замоскворецкий райсуд столицы отклонил иски юмориста Максима Галкина, музыканта Семена Слепакова и блогера Ильи Варламова (все трое признаны иностранными агентами) об их исключении из списка иноагентов.

Александр Кислов