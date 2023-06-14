FTC добилась судебного запрета сделки Microsoft и Activision Blizzard

Окружной суд Сан-Франциско выдал временный запрет на завершение сделки по слиянию Microsoft и Activision, как того добивалась Федеральная торговая комиссия (FTC) США, сообщает Reuters. Компания Microsoft договорилась о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд в январе 2022 года. В случае завершения это будет одна из крупнейших сделок на рынке видеоигр и крупнейшая покупка в истории Microsoft.

Однако против слияния компаний уже выступили FTC и Управление по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании. В то же время Еврокомиссия одобрила сделку, после того как Microsoft пообещала заключать лицензионные соглашения на игры Activision с другими игровыми сервисами.

FTC подала запрос о судебном запрете слияния Microsoft и Activision в понедельник, 12 июня, стремясь таким образом не дать компаниям уложиться в крайний срок закрытия сделки — 18 июля. Стороны надеялись завершить сделку уже 16 июня. Но теперь компаниям придется ждать как минимум до 22–23 июня, когда состоится судебное заседание по поводу возможного продления срока судебного запрета.

Кирилл Сарханянц