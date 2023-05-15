ЕС одобрил слияние Microsoft и Activision Blizzard

Сегодня, 15 мая, Еврокомиссия одобрила сделку между Microsoft и Activision Blizzard. Для компаний это тем более важно, что ранее они столкнулись с противодействием других регуляторов. Беспокойство по поводу того, что сделка может повредить конкуренции, было снято предложением Microsoft заключать лицензионные соглашения на игры Activision с другими игровыми сервисами, заявили в Еврокомиссии.

Как отметила глава антимонопольного ведомства ЕС Маргрете Вестагер, это «позволит пользователям облачных стриминговых игровых сервисов впервые получить доступ к таким играм, улучшит конкуренцию и возможности для развития». Речь идет о том, что раньше многие игры Activision были доступны только для игровых консолей, теперь же они могут появиться и в стриминговых игровых сервисах, позволяющих играть с самых разных гаджетов, включая смартфоны. По мнению Еврокомиссии, сделка не снизит конкуренцию и на рынке игровых консолей, где Xbox от Microsoft конкурирует в первую очередь с PlayStation от Sony.

В апреле Управление по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании заблокировало сделку. CMA заявило, что «сделка негативно повлияет на будущее быстрорастущего рынка облачных игр, приведет к сокращению инноваций и меньшему выбору для британских геймеров на ближайшие годы». Федеральная торговая комиссия США в декабре подала иск в суд с требованием заблокировать покупку разработчика видеоигр Activision Blizzard корпорацией Microsoft. Первые слушания должны состояться в августе.

Яна Рождественская