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Коммерсантъ FM
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FTC намерена добиться судебного запрета сделки Microsoft и Activision

Федеральная торговая комиссия (FTC) США хочет добиться судебного запрета на слияние Microsoft и Activision Blizzard, сообщает CNBC со ссылкой на собственный источник. Соответствующий иск был подан регулятором в понедельник, 12 июня.

FTC еще в декабре прошлого года оспорила сделку Microsoft и Activision, передав дело на рассмотрение собственному судье по административному праву. Его решение затем будет рассмотрено членами комиссии и может быть обжаловано ими. В случае если регулятор в итоге заблокирует сделку, Microsoft сможет уже оспорить решение в федеральном суде.

Американский регулятор хочет добиться запрета на совершение сделки до того, как наступит крайний срок для ее закрытия — 18 июля. Судья FTC начнет рассмотрение дела только в августе. В апреле решение заблокировать сделку между компаниями приняло Управление по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании. Однако Microsoft подала апелляцию на это решение, ее рассмотрение начнется только в конце июля. Именно поэтому FTC и решила добиваться запрета в суде.

«Мы приветствуем возможность представить наше дело в федеральном суде,— прокомментировал решение FTC президент Microsoft Брэд Смит.— Мы считаем, что ускорение судебного процесса в США в конечном счете приведет к расширению выбора и конкуренции на рынке».

Кирилл Сарханянц

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