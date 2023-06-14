Глава департамента финансов Сбербанка исключил переход к промежуточным дивидендам в обновленной политике

Вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что кредитная организация все еще считает выплату дивидендов раз в год наиболее оптимальным решением, учитывая высокую волатильность на российском рынке. В связи с этим он указал, что в этом вопросе банк не планирует менять свою политику.

«В рамках дивидендной политики, которую мы представим вместе со стратегией, в этой части изменений мы не ожидаем»,— сказал господин Скворцов в интервью Reuters. Он добавил, что при отсутствии новых требований от регулятора и сохранении показателей российской экономики банк сможет достигать высокой прибыли и направлять ее на дивиденды

18 мая Тарас Скворцов говорил, что в декабре 2023 года Сбербанк предоставит новую стратегию до 2026 года, которая будет включать в себя новую дивидендную политику. Подробностей он не привел. Еще в 2019 году глава Сбербанка Герман Греф допустил переход к промежуточным дивидендам, однако в 2020-м он назвал это не лучшим решением.

В 2022 году чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 270,5 млрд руб. (снижение в 4,6 раза). В апреле 2023 года акционеры Сбербанка решили выплатить рекордные дивиденды по итогам 2022-го в размере 25 руб. за акцию. На выплаты направят 565 млрд руб. — это максимальный показатель за всю историю банка. Чистая прибыль Сбербанка России в январе—мае 2023 года составила 589 млрд руб.

В 2021 году банк заработал 1,237 трлн руб. Однако в 2022 году акционеры впервые с 2000-го решили не выплачивать дивиденды за прошлый год. В правительстве указывали, что это решение позволит обеспечить «устойчивое кредитование корпоративных клиентов и финансовых организаций РФ».

Ранее Минэкономики предложило внести поправки в закон «Об акционерных обществах» (208-ФЗ) с целью повысить прозрачность дивидендной политики публичных акционерных обществ (ПАО). По проекту, с 2025 года ПАО должны будут утверждать и раскрывать свою дивидендную политику и ориентироваться на нее при принятии решений о выплатах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Какие ваши дивиденды».

Лусине Баласян