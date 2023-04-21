Сбербанк выплатит рекордные дивиденды в размере 25 рублей на акцию

Акционеры Сбербанка одобрили выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 25 руб. за акцию, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Всего финансовая организация направит держателям ценных бумаг 565 млрд руб. — это максимальный показатель за всю историю банка. В последний раз банк выплачивал дивиденды в 2021 году за 2020-й — объем выплат акционерам составил 422,4 млрд руб., или 18,7 руб. на акцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы по итогам прошлого года приняли решение, и общее собрание акционеров подтвердило возможность выплаты повышенных дивидендов. Это говорит об устойчивости самого крупного банка РФ — Сбера. Общее собрание проголосовало за решение о выплате повышенных дивидендов»,— сказал господин Силуанов на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров банка. Глава Сбербанка Герман Греф допустил выплату дивидендов и за 2023 год. По его словам, их размер будет сопоставим с дивидендами за 2022-й.

В марте принять решение о выплате дивидендов за прошедший год в размере 565 млрд руб. из расчета 25 руб. на одну акцию рекомендовал акционерам наблюдательный совет Сбербанка. После объявления о возможной выплате рекордных дивидендов бумаги банка выросли почти на 10%, с 175 руб. до 190 руб. Индекс Мосбиржи поднялся до максимума с сентября 2022 года. По данным на 12:12, сегодня, 21 апреля, акции Сбербанка росли на 0,26%, до 236,9 руб.

Чистая прибыль Сбербанка по РПБУ по итогам 2022 года сократилась на 75,7% относительно 2021-го и составила 300,2 млрд. В 2021 году банк заработал 1,237 трлн руб. Однако тогда акционеры впервые с 2000-го решили не выплачивать дивиденды. В ноябре прошлого года Герман Греф рассказал, что финансовая организация смогла преодолеть кризисный период и не видит препятствий для выплаты дивидендов в 2023 году.