Какие ваши дивиденды

Белый дом и Банк России намерены ввести обязанность публичных акционерных обществ (ПАО) раскрывать данные об их дивидендной политике — законопроект подготовило Минэкономики. Инициатива не обязывает компании к дивидендным выплатам, но повышает их предсказуемость, что должно снизить риски инвесторов и повысить их интерес к фондовому рынку. Власти рассчитывают привлечь на рынок частные деньги: акционерного капитала в РФ не хватает. Компании с 2022 года ограничили публикацию важной для инвесторов отчетности из-за санкционных рисков, и вернуть прозрачность в этот сектор не удается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ясная дивидендная политика видится Минэкономики инструментом исполнения желания главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и первого вице-премьера Андрея Белоусова привлечь на фондовый рынок больше частных денег

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ясная дивидендная политика видится Минэкономики инструментом исполнения желания главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и первого вице-премьера Андрея Белоусова привлечь на фондовый рынок больше частных денег

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Минэкономики предлагает внести поправки в закон «Об акционерных обществах» (208-ФЗ) с целью повысить прозрачность дивидендной политики публичных акционерных обществ (ПАО). По проекту, с 2025 года ПАО должны будут утверждать и раскрывать свою дивидендную политику и ориентироваться на нее при принятии решений о выплатах. Сама дивидендная политика должна содержать данные о порядке определения размера дивидендов по акциям каждой категории, периодичности их выплаты и факторах, влияющих на распределение прибыли. Если собрание акционеров отклоняется от такой политики, то решение нужно будет обосновывать.

Проект Минэкономики разработан в развитие «дорожной карты» по формированию доступных финансов для инвестпроектов (утверждена первым вице-премьером Андреем Белоусовым и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной 13 мая 2021 года). Тогда власти готовились поддержать запланированный инвестбум новыми инструментами (см. “Ъ” от 22 марта 2021 года). После потери доступа к иностранному капиталу потребность в развитии внутреннего рынка лишь возросла. Пока в Минфине отмечают снижение интереса россиян к инвестированию, а в ЦБ — недостаточность акционерного капитала. В свободном обращении сейчас в среднем около 33% акций компаний (на биржах других стран 50–80%): наращивание этой доли каждой компанией в РФ до 35% могло бы привлечь 3 трлн руб., а до 50% — до 7 трлн руб.

Ежегодные объемы выплат дивидендов российскими компаниями, по подсчетам экспертов, составляют около 4–5 трлн руб. Раскрытие данных о дивидендной политике может обеспечить предсказуемость выплат и повысить интерес граждан к ценным бумагам ПАО. «Дивидендная политика напрямую влияет на выбор инвестором того или иного публичного общества при приобретении ценных бумаг. Компании, стабильно выплачивающие дивиденды, привлекают внимание большего числа инвесторов, что приводит к росту стоимости акций таких публичных обществ»,— отмечает первый заместитель главы Минэкономики Илья Торосов. Юристы такое мнение поддерживают. Адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова считает, что инициатива может повысить стандарты фондового рынка и его привлекательность, так как позволит инвесторам понять доходность от потенциальных вложений и стимулирует их инвестировать в акции. Управляющий партнер «ПБ Лигал» Александр Панин отмечает, что инвесторы вкладываются в акции в расчете на «добрую волю эмитента» — обязанности по выплате дивидендов законом не предусмотрено, а влиять на принятие решений о ней миноритарные акционеры не могут. «Законопроект в этом плане выдерживает баланс: он не вторгается в сферу усмотрения органов компании, не устанавливает жесткой обязанности выплачивать дивиденды, но требует от компании заранее установить рамки собственного усмотрения»,— добавляет он. Основатель консалтинговой компании «Качество решений» Михаил Федоров добавляет, что на положение самих обществ законопроект влияния, скорее всего, не окажет, за исключением некоторого снижения гибкости, но общества смогут подстроиться, так как закон вступит в силу только в 2025 году.

Раскрытие дивидендной политики является одним из многих условий повышения предсказуемости инвестирования. Основным же барьером остается закрытие отчетности компаний из-за рисков санкций. В ЦБ неоднократно призывали вернуться к ее раскрытию, но пока сбалансировать интересы инвесторов и потребности эмитентов в защите от санкций, очевидно, не удалось.

Диана Галиева