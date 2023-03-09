Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2022 году упала в 4,5 раза

Сбербанк в 2022 году получил 270,5 млрд руб. чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из данных банка. Это на 78,2%, или в 4,5 раза, меньше, чем годом ранее (1,246 трлн руб.). Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что «достигнутый запас прочности» позволяет вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года.

Согласно отчетности финансовой организации, прибыль Сбербанка в расчете на обыкновенную акцию составила 12,39 руб. (также на 78,3% меньше год к году). При этом банк нарастил капитал на 3%, до 5,8 трлн руб. Количество его активных клиентов—физических лиц составило 106,7 млн человек, а количество активных корпоративных клиентов превысило 3 млн.

Господин Греф утверждает, что банк «реализовал антикризисный план: радикально пересмотрел приоритеты, ввел меры строжайшей экономии, закрыл и продал международные бизнесы, а также создал все необходимые резервы по кредитному портфелю и заблокированным активам». «Достигнутый запас прочности позволяет нам вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года»,— добавил он.

7 марта Герман Греф встретился с президентом Владимиром Путиным, они обсудили деятельность банка. Господин Греф заявил, что у Сбербанка «был очень непростой период», но, по его словам, банк «закончил свой период убыточности». Тем не менее его акционеры впервые с 2000 года решили не выплачивать дивиденды за 2021 года.

Лаура Кеффер