Курс доллара превышал 84 рубля впервые с апреля 2022 года

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже, по данным на 12:01 мск, превышал 84 руб./$ впервые с апреля 2022 года. К 12:22 мск валюта торговалась на уровне 83,86 руб. Евро в то же время рос в цене на 1,72%, до 90,5 руб./€. Курс юаня подорожал на 1,05%, до 11,6 руб.

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На прошлой неделе биржевой курс доллара впервые с апреля прошлого года завершил торги выше 82,5 руб./$. Рубль начал слабеть на фоне падения цен на нефть, которое стало следствием рецессии в странах Европы.

Подробности — в публикации «Ъ» «Низкая нефть укрепила доллар».

Лаура Кеффер