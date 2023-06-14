Сбербанк может открыть дополнительные офисы в двух городах Крыма

Сбербанк рассматривает возможность открытия офисов в Керчи и Симферополе. Они станут дополнением к уже работающим в Ялте и Севастополе. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» замглавы банка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что за 1,5 месяца в Крыму клиентами банка стали более 1,3 тыс. компаний, работающих на полуострове. Кроме того, предпринимателям республики выдали кредиты на более чем 700 млн руб. Сумма вкладов физлиц региона уже приближается к 1 млрд руб. Также отмечается, что банк выдал потребительских кредитов более чем на 300 млн руб., ипотечных — более чем на 360 млн руб.

В мае Сбербанк открыл в первое отделение в Крыму — оно расположилось в Ялте. Позже появился еще один офис в Севастополе. За первый месяц работы жители полуострова совершили более 800 тыс. онлайн-переводов на более чем 2 млрд руб.

С момента включения Крыма и Севастополя в состав РФ Сбербанк не работал на территории регионов, опасаясь возможных санкций. О планах открытия офисов банка на полуострове стало известно в начале 2023 года.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram