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В Крыму открыли первое отделение Сбербанка

В Ялте состоялось открытие первого в Крыму отделения Сбербанка. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram.

Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Двухэтажный офис расположился в центре курорта на площади Советской.

«Уверен, реализуемые банком продукты будут востребованы среди жителей и гостей Крыма, физических и юридических лиц. В ближайшее время новые отделения появятся и в других городах»,— говорится в сообщении.

В настоящее время на территории полуострова действуют 30 банкоматов финорганизации. В ближайшее время их количество увеличат до 80.

О планах открытия офисов банка на полуострове стало известно в январе 2023 года. До этого времени Сбербанк не работал на территории полуострова с момента включения региона в состав РФ из-за опасения возможных санкций.

Анастасия Донскова

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