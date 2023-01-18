Сбербанк начнет работать в Севастополе и в Крыму в 2023 году

Сбербанк откроет свои отделения в Крыму в 2023 году. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

Первые офисы откроются в крупнейших городах и постепенно появятся повсеместно в течение года, отметили в пресс-службе банка. Первые отделения начнут работу уже в первом полугодии.

«Сейчас идет подбор места, где офис разместится. В течение года сеть банкоматов заработает на всем полуострове, будут развертываться все необходимые услуги и сервисы»,— отметил глава Севастополя.

Сбербанк не работал на полуострове с момента включения полуострова в состав РФ в 2014 году из-за опасения вероятных санкций. При этом в республике была возможность оплачивать товары и услуги картами банка, оформленными в отделениях за пределами региона.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram