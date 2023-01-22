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Коммерсантъ FM
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Россия намерена продавать зерно в Египет за рубли

Россия и Египет прорабатывают переход на оплату поставок зерна в рублях, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Она отметила, что аналогичный экспортный эксперимент с Турцией завершился успешно.

«В качестве последнего примера могу привести как раз сделку с Турцией по поставкам продовольствия, когда расчеты были в рублях. Первая ласточка была успешной. Крупнейший у нас Египет, да, и с ними мы тоже начинаем прорабатывать такой переход»,— рассказала госпожа Абрамченко «РИА Новости».

Вице-премьер также рассказала о планах по продаже масложировой продукции в российской валюте. По ее словам, в дальнейшем в экспортных сделках будет участвовать и Россельхозбанк, а не только Газпромбанк. Возвращение РСХБ в систему международных расчетов — «одно из условий» России в рамках контактов с ООН.

О том, что осенью 2022 года Россия впервые поставила Турции зерно за рубли, госпожа Абрамченко говорила в декабре. Тогда она уточнила, что Россия поставляет продовольствие в 150 стран, всего за год РФ экспортировала 21 млн т продукции.

О ситуации с экспортом российского продовольствия — в материале «Ъ» «А зерно плывет».

Андрей Сапожников

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