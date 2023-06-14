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Россия аккумулирует батареи

Минпромторг одобрил СПИК для гигафабрики «Росатома»

Как выяснил “Ъ”, Минпромторг одобрил заявку «Рэнера» (входит в «Росатом») на специнвестконтракт (СПИК) по производству литий-ионных батарей на гигафабрике в Калининграде. СПИК даст им право называть свою продукцию российской еще до фактического запуска гигафабрики и участвовать в конкурсе Москвы на поставку 400 тыс. батарей на 130 млрд руб. Сейчас «Рэнера» возит в РФ ячейки со своего южнокорейского завода Enertech, а предприятие в Калининграде оценочной стоимостью в 51 млрд руб. заработает осенью 2025 года.

Фото: Татьяна Кравченко, Коммерсантъ

Фото: Татьяна Кравченко, Коммерсантъ

Межведомственная комиссия Минпромторга одобрила заявку «Рэнера» на заключение СПИК на производство литий-ионных аккумуляторов, рассказали “Ъ” несколько источников. «Рэнера» получит налоговые льготы в обмен на инвестиции в строительство гигафабрики в Калининградской области.

«Рэнера» подпишет контракт с Минпромторгом и Калининградской областью. В СПИК будут включены три элемента: производство ячеек, батарей и систем накопления энергии. «Росатом», по сведениям “Ъ”, планирует объявить о заключении соглашения на ПМЭФ. В «Рэнера» отказались раскрывать подробности СПИК до подписания контракта. В Минпромторге не ответили “Ъ”.

Главная преференция для «Рэнера» от СПИК — упрощенное получение статуса «сделано в России» для продукции. «Рэнера» будет возить ячейки из Южной Кореи с завода Enertech International («Рэнера» владеет 98,32% компании), которые благодаря СПИК будут считаться локализованными даже до старта работы гигафабрики в Калининграде. Гигафабрику планируется построить к осени 2025 года, а к 2030-му вывести на полную мощность. Объем инвестиций в калининградский завод, включая R&D-центр, оценивается в 51 млрд руб. (см. “Ъ” от 31 января).

Статус локализованных батарей позволит «Росатому» участвовать в будущем конкурсе Москвы на поставку 400 тыс. батарей для электротранспорта объемом 130 млрд руб. (см. “Ъ” от 30 ноября 2022 года). Участник обязан производить ячейки в Москве, но если освоение этого производства невозможно, то город закупит любые ячейки со статусом «сделано в России», следует из условий конкурса. Сейчас «Рэнера» собирает батареи на площадке Московского завода полиметаллов (мощность — 150 МВт•ч), а к концу года компания планирует начать сборку модулей в «Технополисе Москва» (320 МВт•ч).

«Росатом» также надеется поставлять батареи автопроизводителям. За 2023–2025 годы госкорпорация хочет продать внутри страны батареи емкостью в 690 МВт•ч на 14,8 млрд руб., а в 2030 году — уже 3,75 ГВт•ч на 35,6 млрд руб. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting считает, что планы выглядят достаточно реалистичными. 690 МВт•ч — немного больше 10 тыс. электромобилей, а 3,75 ГВт•ч — около 60–70 тыс. В январе—мае 2023 года в РФ было продано почти 3,4 тыс. электромобилей, сообщал «Автостат», однако основная доля продаж приходится на машины, ввозимые в РФ, в том числе по параллельному импорту. При этом 719 автомобилей из общего объема реализовал Evolute, который собирает машины в Липецке. Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что сейчас идет период роста рынка электромобилей. По его оценке, к 2025 году ежегодные продажи могут выйти на 10 тыс. штук — машины в том числе будут закупаться в такси, каршеринги и другие коммерческие парки.

В 2025 году только АО «Кама» планировала выпустить 10 тыс. машин «Атом» — «Рэнера» заявляла о планах оснащать их своими батареями. Кроме того, у «Рэнера» и «Автотора» есть действующее соглашение о сотрудничестве. В калининградском автоконцерне уточнили “Ъ”, что планируют закупать у «Рэнера» литий-ионные накопители «для производства аккумуляторных батарей непосредственно на предприятии». Старт производства запланирован на 2024 год, мощности будут рассчитаны на производство 60 тыс. батарей, но плановую загрузку в «Автоторе» не раскрывают. В «Соллерсе» заявили, что рассматривают «Рэнера» в качестве основного поставщика по проекту локализации батарей. В АвтоВАЗе и Evolute не ответили на вопросы о планах сотрудничества.

Однако «Росатом» может столкнуться с проблемами при локализации компонентов. Основные трудности будут связаны с производством катодных и анодных материалов необходимого качества, полагает Игорь Чаусов из АНО «Центр "Энерджинет"». Сейчас в РФ не выпускается необходимое литиевое сырье, предприятия по его производству должны появиться к 2026–2030 годам. Анодный материал лучше обеспечен сырьем, но будет непросто выполнить жесткие требования к его качеству, говорит господин Чаусов.

Полина Смертина, Ольга Никитина

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