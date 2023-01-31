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Коммерсантъ FM
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Литий-дооцененные батареи

Будущая гигафабрика «Росатома» в Калининграде подорожала до 51 млрд рублей

Как выяснил “Ъ”, «Росатом» почти вдвое увеличил оценочную стоимость завода по производству литий-ионных батарей для автотранспорта в Калининграде. Строительство гигафабрики может обойтись в 51 млрд руб., из которых 19 млрд руб.— средства госкорпорации, а 27 млрд руб.— кредиты. Удельные капзатраты гигафабрик за рубежом ниже, указывают аналитики. В «Росатоме» поясняют, что завод строится с нуля и не имеет аналогов в стране, а в его цену входят затраты на строительство инфраструктуры и собственного R&D-центра.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

“Ъ” удалось ознакомиться с обновленным планом правительства по развитию производства систем накопления энергии (СНЭ) в стране. Самый масштабный проект — завод «Росатома» по производству литий-ионных батарей в Калининградской области. Госкорпорация, как следует из документа, почти вдвое увеличила оценочную стоимость предприятия: общий CAPEX проекта может составить примерно 51,5 млрд руб. В предыдущей версии документа завод оценивался в 26,35 млрд руб. (см. “Ъ” от 20 мая 2022 года).

«Росатом» планирует вложить в строительство гигафабрики 19,2 млрд руб. собственных средств, еще 27,3 млрд руб. будут привлечены за счет кредитов. Кроме того, бюджет области выделит субсидию в 5 млрд руб. В предыдущей версии предполагалось, что у проекта будет некий «второй акционер», но в обновленной версии больше нет информации о партнерах.

Строительством гигафабрики занимается «Рэнера» (входит в ТВЭЛ — топливный дивизион «Росатома») на площадке замороженной Балтийской АЭС (10 км от границы с Литвой). Запуск завода ожидается осенью 2025 года. Технологический партнер — южнокорейская Enertech. Мощность гигафабрики на первом этапе составит 4 ГВт•ч в год (примерно 50 тыс. электромобилей) с возможностью расширения до 14 ГВт•ч. «Росатом» планирует производить батареи для электромобилей и городского электротранспорта. У госкорпорации есть соглашение с автопроизводителем «Автотор».

Судя по плану, «Росатом» рассчитывает за 2023–2025 годы продать внутри страны батареи емкостью в 690 МВт•ч, а в 2030 году — уже 3,75 ГВт•ч. Объем продаж СНЭ, компонентов и услуг в денежном выражении за 2023–2025 годы внутри РФ составит около 14,8 млрд руб., а в 2030-м — превысит 35,6 млрд руб. Экспорт СНЭ также будет увеличиваться: в 2023 и 2024 годах составит примерно по $21 млн в год, в 2025 году — $29 млн, а в 2030 году — $107 млн.

В ООО «Рэнера» сообщили “Ъ”, что в «дорожной карте» правительства приведены «оценочные значения инвестиций с учетом не только создания самого производства, но и заложенного в стоимость строительства R&D-центра для разработки новых технологий производства батарей и проведения НИОКР». Гигафабрика строится с нуля, что предусматривает создание развитой инфраструктуры, а также поставку высокотехнологичного оборудования. Финальный объем инвестиций будет определен после проведения госэкспертизы, отмечают в ООО «Рэнера».

«Подобного рода проект реализуется в РФ впервые, поэтому по мере выполнения возможны дополнительные вложения,— продолжают в компании "Рэнера".— Изменения при проектировании фабрики также связаны с высоким темпом развития технологий и их быстрым выводом на рынок. Чтобы в 2025 году начать производить конкурентоспособную продукцию мирового уровня, необходимо учитывать и закладывать передовые ноу-хау уже сейчас. На текущий момент большая часть технических решений разработана».

Сейчас в мире работают около 50 гигафабрик, а более 60 заводов находятся в процессе строительства, говорит Алексей Мартынушкин из компании «Выгон Консалтинг». Затраты на строительство гигафабрик варьируются от $40 млн до более $100 млн за 1 ГВт•ч в год в зависимости от размера и расположения, отмечает аналитик. Алексей Мартынушкин полагает, что объем внутреннего рынка СНЭ в России к 2030 году имеет все шансы превысить 100 млрд руб. в год. Ключевым сектором сбыта станет электротранспорт.

Удельная стоимость строительства калининградской фабрики — $184 млн за 1 ГВт•ч при условии, что речь идет о вложениях только в линию на 4 ГВт•ч, отмечает Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. Для сравнения: LG планирует построить фабрику в США мощностью в 11 ГВт•ч за $1,3 млрд, что примерно на 50% ниже удельной стоимости калининградского объекта, добавляет аналитик. Господин Бабанский полагает, что более высокие капзатраты российского объекта могут быть связаны в том числе со снижением доступности и удорожанием необходимого передового оборудования для российских компаний, усложнением логистики, возможными курсовыми шоками.

Полина Смертина

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