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Коммерсантъ FM
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Москва аккумулирует инвесторов

Поставить городу батарей на 130 млрд рублей хотят сразу три госкорпорации

Как выяснил “Ъ”, власти Москвы планируют в 2024–2030 годах закупить локализованные аккумуляторные батареи для различных видов электротранспорта почти на 130 млрд руб. Большая часть финансирования придется на поставки для электробусов и «Москвича». Правительство города собирается выбрать поставщика на конкурсе. Основными претендентами выступают «Росатом», «Ростех» и «Роснано».

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Правительство Москвы проведет электронный конкурс на локализацию в течение трех лет производства аккумуляторов для электротранспорта в столице, сообщила в среду пресс-служба правительства города. «По условиям контракта поставщик-инвестор возьмет на себя обязательство в течение трех лет локализовать на территории Москвы производство пяти типов аккумуляторных батарей для электротранспорта, в том числе для электробусов, трамвайных вагонов, электромобилей "Москвич", речного транспорта, электросамокатов и велосипедов»,— говорится в сообщении.

Производство организуют на одной из площадок особой экономической зоны «Технополис Москва», частные инвестиции в проект должны составить не менее 3 млрд руб.

По данным “Ъ”, среди потенциальных инвесторов в проект локализации батарей в Москве — «Инэнерджи» (входит в «Роснано»), «Ростех» и «Росатом», но последний планирует поставлять ячейки для батарей с гигафабрики в Калининграде. При этом предполагается, что с 2026 года ячейки должны тоже выпускаться в Москве, говорят собеседники “Ъ”. По информации “Ъ”, производитель суперконденсаторов ТЭЭМП (входит в ЗАО «Ротэк») тоже рассматривает возможность участия в конкурсе.

Потенциальные объемы закупки с 2024 по 2030 год, по данным “Ъ”, составят почти 130 млрд руб., большая часть из которых в денежном выражении предназначена для электробусов и «Москвича».

Стоимость батареи для электробуса должна составлять до 12 млн руб., для «Москвича» — до 0,5 млн руб.

“Ъ” направил запросы в компании и департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы. В «Ростехе» подтвердили интерес к конкурсу и сообщили, что «проекты в этой сфере обсуждаются». Ранее в корпорации заявляли о проработке производства батарей для электротранспорта, которые смогут использоваться в электромобилях «Москвич».

Руководитель направления «металл-ионные аккумуляторы» ГК «Инэнерджи» Даниил Иткис подтвердил, что компания планирует участвовать в конкурсе. «Мы развиваем практически полностью отечественный пакет технологий, проводим собственные разработки, которые планируем запустить в серийное производство через три года»,— сообщил он. Господин Иткис уточнил, что уже ведутся разработки по предварительным техническим требованиям департамента транспорта Москвы.

В РЭНЕРА (входит в топливную компанию «Росатома» ТВЭЛ) подтвердили, что рассматривают возможность участия в конкурсе, отметив, что в Москве будет организовано сборочное производство батарей. «Это позволит максимально эффективно задействовать производство литийионных ячеек в Калининградской области и сборочное производство батарей в Москве. Уже разработана линейка современных батарей для различных видов электротранспорта, включая электробусы, троллейбусы с увеличенным автономным ходом, трамваи, электромобили, речной транспорт и другую технику. Батареи находятся в опытно-промышленной и серийной эксплуатации в составе электротранспортных средств»,— заявили в компании.

Москва активно закупает электробусы — парк ГУП «Мосгортранс» насчитывает более тысячи. В городе 202 ультрабыстрые зарядные станции, в июле Сергей Собянин подписал распоряжение об установке еще 115 таких станций.

Все они совместимы с электробусами ЛиАЗ и КамАЗ. В 2022 году правительство столицы получило за 1 руб. завод Renault в Москве, и на его базе запустился автозавод «Москвич», который планирует выпускать в том числе электромобили.

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Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что производство батарей без локализации ячеек — это лишь сборочное производство. При этом для полноценной локализации и инвестиционной привлекательности проекта нужна консолидация спроса. Указанные виды транспорта, как правило, используют никель-марганец-кобальт — NMC (самокаты, «Москвич» и т. д.), кроме электробусов, для которых обычно закупались LTO-батареи (литий титанат), продолжает он. «Поэтому здесь тоже необходима унификация, тогда проект будет интереснее для инвесторов. При этом для развития отрасли литийионных батарей важно производить ячейки из отечественных материалов — вот с этим могут быть проблемы без унификации»,— заключает аналитик.

Ольга Никитина, Полина Смертина

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