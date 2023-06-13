WSJ: США просили Украину не атаковать «Северные потоки»

Летом 2022 года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) получило информацию о том, что власти Украины могут организовать операцию с целью повредить «Северные потоки». В связи с этим за несколько недель до взрывов на трубопроводах ЦРУ оказывало давление на власти Украины и просило отказаться от подобных планов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным источников, ЦРУ попросило правительство Украины не атаковать газопроводы «Северный поток» после того, как получило информацию о заговоре Украины с целью нарушить основное энергетическое сообщение между Россией и Европой.

По словам источников, ЦРУ получило наводку о планах Украины от службы военной разведки Нидерландов летом 2022 года. Представители голландской разведки рассказали ЦРУ, что украинская диверсионная группа хотела арендовать яхту на побережье Балтийского моря и с помощью группы водолазов заложить взрывчатку на четырех трубах газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Однако, как отмечают источники, несмотря на то, что предупреждение было воспринято всерьез, у ЦРУ есть вопросы относительно того, способна ли Украина осуществить операцию, которая потребовала бы размещения взрывных устройств на глубине Балтийского моря.

Взрыв на «Северных потоках» с последующей утечкой газа произошел в сентябре. Утечка была обнаружена 26 сентября. Власти Германии, Швеции и Дании ведут совместное расследование инцидента. Россия назвала взрыв актом международного терроризма. По данным источников The New York Times, взрывы устроила проукраинская группировка. Однако российские власти сомневаются в причастности Украины к взрывам газопроводов.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина