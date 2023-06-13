ООН: Россия возобновила поставки нефти в КНДР

В декабре 2022 года Россия впервые с 2020 года возобновила поставки нефти в Северную Корею, следует из отчета ООН. С декабря 2022-го по апрель текущего года Россия поставила в КНДР около 67 тыс. баррелей нефти.

Из отчета, на который обратило внимание агентство Bloomberg, следует, что Россия приостановила поставки нефти в КНДР в октябре 2020 года. В отчете ООН не уточняется, каким путем Россия поставляет нефть в Северную Корею.

В декабре 2022 года проект 38 North со ссылкой на спутниковые снимки сообщил, что РФ и Северная Корея возобновили торговлю через единственный пограничный железнодорожный переход. Власти КНДР закрыли его в феврале 2020 года в рамках ограничений по борьбе с коронавирусом. При этом МИД России возобновление железнодорожного сообщения не подтвердил.

Ранее сегодня, 13 июня, Госдеп США выразил обеспокоенность планами КНДР поставить России больше оружия. О том, что Северная Корея отправляет оружие РФ, США заявляли в марте. Вчера, 12 июня, лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России и пожелал российскому народу «вечного процветания, развития и победы».

Эрдни Кагалтынов