МИД России не подтвердил возобновления железнодорожного сообщения с КНДР

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что он ничего не знает о возобновлении сообщения с Северной Кореей по железной дороге. В ноябре в пресс-службе Дальневосточной железной дороги сообщили о возобновлении сообщения с КНДР впервые за два года.

«Не могу подтвердить эти сообщения»,— сказал господин Руденко в кулуарах дискуссионного клуба «Валдай» (цитата по «РИА Новости»).

2 ноября агентство со ссылкой на Дальневосточную железную дорогу сообщили, что в Северную Корею по железной дороге были вывезены 30 породистых лошадей. Позднее представители дороги обещали отправить в Северную Корею медикаменты.

Железнодорожное сообщение России и Северной Кореи было остановлено в 2020 году из-за ковидных ограничений.

Анастасия Ларина