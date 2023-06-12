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Коммерсантъ FM
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Ким Чен Ын пожелал россиянам победы в поздравлении с Днем России

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России. В телеграмме он выразил поддержку «народу России, который устремляется к осуществлению священного дела защиты суверенных прав и интересов развития России, осуществления международной справедливости против своеволия и произвола империалистов». Ким Чен Ын пожелал господину Путину «крепкого здоровья и больших успехов», а российскому народу — «вечного процветания, развития и победы».

«Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что сегодня борьба российского народа за срыв усиливающейся угрозы и вызова враждебных сил, пытающихся подорвать суверенитет, безопасность и мирную жизнь страны, встречает новую переломную фазу по правильному решению и под руководством товарища Путина. Справедливость всегда будет одерживать победу, а российский народ будет и впредь прославлять историю победы – присущую ему традицию»,— передает Центральное телеграфное агентство Кореи содержание телеграммы.

Ким Чен Ын заявил о готовности укреплять стратегическое сотрудничество. По его мнению, это соответствует желанию народов двух стран достичь «грандиозной цели строительства могучего государства и надежно защитить глобальный мир и безопасность».

День России отмечается с 1992 года 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С 1991 года 12 июня является нерабочим днем.

Леонид Уварчев

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