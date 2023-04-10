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Коммерсантъ FM
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Мысль с ограничением по высоте полета

Власти вынуждены снизить амбиции в области технологического развития РФ

Как выяснил “Ъ”, в правительстве сформировали перечень важных направлений технологического развития РФ до 2030 года. В него вошли десять «сквозных технологий», перечень которых был пересмотрен в конце 2022 года из-за утраты доступа к сложному импортному оборудованию и утраты актуальности (это квантовые вычисления, ИИ и другие), а также восемь направлений промышленного развития — включение их в перечень «хайтека» в Минобрнауки объясняют наличием «заделов для успехов», однако если ранее технологическое будущее Белый дом связывал с прорывными разработками мирового уровня, то теперь половина инициатив нацелена на повторение существующих иностранных технологий, более недоступных РФ из-за санкций.

Чиновникам Белого дома под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова пришлось сильно изменить взгляды на то, что теперь считать технологическими прорывами

Чиновникам Белого дома под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова пришлось сильно изменить взгляды на то, что теперь считать технологическими прорывами

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Чиновникам Белого дома под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова пришлось сильно изменить взгляды на то, что теперь считать технологическими прорывами

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

При подготовке концепции технологического развития до 2030 года ее разработчики во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым из предложений Минэкономики и Минпромторга отобрали 18 направлений, упор на которые будут делать власти, сообщили “Ъ” в Минобрнауки (также участвует в составлении концепции): «По десяти — "дорожные карты" уже есть, еще восемь рассматриваются правительством для дальнейшей разработки соглашений (с компаниями, которые предполагается вовлечь в проекты по их реализации.— “Ъ”) и "дорожных карт"».

Среди новых направлений оказались производство лекарственных средств, атомное и нефтегазовое машиностроение, включая оборудование для переработки углеводородов, авиационная промышленность и инфраструктура для воздушных перевозок, а также энергетическое машиностроение и услуги в сфере энергетики, рассказали в ведомстве.

Это технологические направления, «где сейчас у российской экономики уже есть определенные заделы для их успешного развития и формирования крупного рынка»,— отметили в ведомстве.

«Дорожные карты» по десяти «сквозным технологиям», работу над которыми Белый дом начинал еще в довоенное время параллельно с организацией в РФ инвестиционного бума для обеспечения прорывного экономического роста, также прошли «перезагрузку» в 2022 году. Теперь к ним относятся:

  • искусственный интеллект (ИИ);
  • современные и перспективные сети мобильной связи;
  • квантовые вычисления;
  • квантовые коммуникации;
  • новое индустриальное ПО;
  • новое общесистемное ПО;
  • системы накопления энергии;
  • водородная энергетика;
  • перспективные космические системы и сервисы;
  • технологии новых материалов и веществ.

Всего в актуализированном списке 12 «сквозных технологий»: «Генетика» и «Интеллектуальные энергосистемы» развиваются в рамках госпрограмм (см. “Ъ” от 30 декабря 2022 года). От развития некоторых, например нейротехнологий, отказались. «Они перестали быть приоритетными с точки зрения бизнеса многих стран, в том числе и РФ, поэтому в "дорожной карте" осталось все, что связано только с ИИ»,— пояснил “Ъ” источник, близкий к Минэкономики (см. справку). Впрочем, во многом эволюции перечня также лучше объясняются изоляцией российской науки и недоступностью передового оборудования, что вынудило власти разделить прежние амбициозные цели на неисполнимые в ближайшем будущем (они из списка ушли) и исполнимые частично на имеющейся в РФ базе (они были перегруппированы по этому принципу).

Итоговый перечень проектов в результате оказался ориентирован не на прорывы, а, как отмечают в Минэкономики, на обеспечение «технологического суверенитета» — в частности, в сферах авиапромышленности (в т. ч. беспилотников), робототехники, автомобилестроения, микроэлектроники, медицины и других.

Концепция технологического развития, включающая в себя в том числе и этот список, будет рассмотрена на стратегической сессии у премьер-министра Михаила Мишустина в ближайшее время, сообщили “Ъ” в Минобрнауки, добавив, что в апреле документ будет официально внесен в Белый дом для утверждения.

Как трансформировались «сквозные технологии»

Таким образом, в ближайшие семь лет в технологическом развитии РФ де-факто в основном предлагается заниматься «догоняющим» импортозамещением — разработкой телеком-оборудования после ухода Ericsson и Nokia, индустриального ПО (вместо SAP, Oracle и др.), авиастроения — после отказа поставок и обслуживания Boeing и Airbus, энергетического машиностроения — вместо основного поставщика Siemens Energy. Включение фармтехнологий в «прорывные» также объясняется приостановкой работы в РФ производителя сырья для лекарств BASF, в добыче и переработке нефти оно продиктовано сворачиванием деятельности в РФ технолидеров нефтесервиса Halliburton и Baker Hughes и санкционной недоступностью покупки иностранных НПЗ. При этом степень отрыва «суверенного развития» к 2030 году от мирового будет в большей степени определяться не скоростью переизобретения самолетов и турбин в РФ, а тем, как далеко уйдут за это время мировые передовые технологии.

Венера Петрова, Олег Сапожков

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