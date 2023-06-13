Путин: дальнейшие шаги РФ будут зависеть от результатов контрнаступления ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил, что действия российской армии будут зависеть от того, как закончится контрнаступление Вооруженных сил Украины. Об этом глава государства сказал в ходе беседы с военными корреспондентами.

«Вообще, все будет зависеть от потенциала, который сложится на момент окончания этого так называемого контрнаступления. ... Мы будем смотреть из того, какова будет ситуация. И исходя из вот этого предпринимать дальнейшие шаги»,— заявил президент. Владимир Путин отметил, что у России есть планы разного характера, которые будут реализованы в зависимости от сложившейся ситуации.

По мнению главы государства, руководство Украины, понимая «катастрофические потери», должно задуматься, что делать дальше. В ходе беседы Владимир Путин заявил, что потери ВСУ по мере контрнаступления в 10 раз больше, чем у российской армии. Он сообщил, что Россия при отражении наступления потеряла 54 танка, часть из них подлежит восстановлению. Украина, по словам президента, потеряла более 160 танков.

По словам президента, контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Ранее он утверждал, что 7 и 8 июня велись активные бои, но украинские военные не имели успеха. 10 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но подробности не привел.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов