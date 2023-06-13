Путин: цели спецоперации носят фундаментальный характер, менять их не будут

Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что задачи спецоперации на Украине меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом они носят фундаментальный характер.

«Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем. Они для нас носят фундаментальный характер»,— сказал глава государства.

Президент заявил, что смена власти на Украине в 2014 году произошла в результате «кровавого госпереворота». Он выразил мнение, что бывший президент Украины Виктор Ющенко также пришел к власти с помощью госпереворота. «Придумали третий тур голосования (на выборах президента Украины в 2004 году.— “Ъ”). Какой нахрен третий тур? Он не предусмотрен Конституцией. Это госпереворот, но он хотя бы прошел относительно мирным способом»,— сказал Владимир Путин.

«У нас все-таки государство, страна, а там режим, и они действуют, на самом деле, как режим, основанный на терроре»,— считает Владимир Путин.

Глава государства также сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины началось 4 июня. По его словам, оно идет с использованием специально подготовленных для этих целей резервов. «Это крупномасштабное наступление. На Времевском выступе начали, на Шахтерском направлении и на Запорожском. ...Вот прямо сейчас, когда мы с вами здесь собрались и обсуждаем, идет бой по нескольким направлениям»,— заявил Владимир Путин.

В ходе беседы с военкорами президент заявил, что в целом по стране военное положение нет необходимости. «Надо работать тщательнее по некоторым вопросам»,— заключил президент.

На встрече с Владимиром Путиным присутствуют военные корреспонденты с телеканалов «Первый», ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», блогеры и авторы Telegram-каналов.

24 февраля 2022 года, объявляя о начале военной операции, Владимир Путин назвал целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида» со стороны украинского правительства. В июне того же года он заявил, что по итогам военной операции надо освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие «безопасность самой России». В сентябре господин Путин говорил, что цель военных действий — ликвидация «антироссийского анклава» на Украине.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины, в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов