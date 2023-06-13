Биржевая цена газа в Европе превышала $400 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе росла выше $400 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE. По ходу торгов рост цены газа составлял более 16% с начала дня.

По состоянию на 16:40 мск стоимость июльского газового фьючерса на бирже TTF опустилась до $392,6 за 1 тыс. куб. м. В 16:18 мск цена составляла $404 за 1 тыс. куб. м.

9 июня темпы роста биржевой цены на газ в Европе увеличились до 21,5%. Резкий рост цен (выше $300 за 1 тыс. куб. м) был зафиксирован 31 мая, после сообщений об утечке газа на норвежском СПГ-заводе Equinor.

Подробнее о ситуации на газовом рынке Европы — в материале «Газовые цены в Европе нервно падают».

Эрдни Кагалтынов