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Коммерсантъ FM
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Темпы роста биржевых цен на газ в Европе достигли 21,5%

Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 21,5%, следует из данных лондонской биржи ICE. По состоянию на 17:33 мск июльский газовый фьючерс по индексу TTF стоил $371 за 1 тыс. куб. м.

Июльские фьючерсы по TTF открыли торги сегодня, 9 июня, на уровне $296,5 за 1 тыс. куб. м. Динамика котировок приводится от уровня цены по итогам предыдущего торгового дня — $298,1 за 1 тыс. куб. м.

31 мая биржевые цены на газ в Европе поднимались выше $300 за 1 тыс. куб. м после сообщений об утечке газа на норвежском СПГ-заводе Equinor. В начале июня цены вернулись к снижению. По мнению аналитиков, пока нет причин ожидать, что понижательный тренд на европейском газовом рынке изменится.

Подробнее — в материале «Газовые цены в Европе нервно падают».

Эрдни Кагалтынов

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