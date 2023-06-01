Газовые цены в Европе нервно падают

Европейские цены на газ, подпрыгнувшие на этой неделе на 15% после сообщений об утечке газа на СПГ-заводе Equinor в Норвегии, вернулись к снижению. Как ожидается, завод вернется к работе 8 июня. Пока нет причин ожидать, что понижательный тренд на европейском газовом рынке изменится: хотя цены на СПГ в Азии уже выше, чем в Европе, до жесткой конкуренции за грузы при текущем вялом спросе еще далеко, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ints Kalnins/File Photo/File Photo, Reuters Фото: Ints Kalnins/File Photo/File Photo, Reuters

Цены на газ в Европе вновь продемонстрировали исключительную волатильность, увеличившись 31 мая более чем на 15% на сообщении об аварии на СПГ-заводе в Норвегии и рухнув обратно днем позже, когда стало понятно, что проблема не является серьезной. К концу торгового дня 1 июня спотовые котировки на нидерландском хабе TTF сократились на 14%, до $258 за 1 тыс. кубометров, июльский фьючерс торгуется на таком же уровне.

Норвежская Equinor 31 мая сообщила об утечке на ее единственном СПГ-заводе Snohvit в Хаммерфесте. Утечка хладагента произошла в клапане на одном из контуров охлаждения газа, предприятие было полностью остановлено. В своем сообщении Equinor указала, что пока не может назвать срок возобновления работы завода. Однако 1 июня оператор норвежской газотранспортной системы Gassco раскрыл в оперативных данных, что возобновление поставок газа на завод в Хаммерфесте планируется вечером 8 июня. Этот СПГ-завод состоит лишь из одной линии мощностью 4,3 млн тонн в год, что составляет менее 5% от всего экспорта газа из Норвегии.

Столь резкая реакция рынка на достаточно стандартную ситуацию заставила ряд аналитиков предположить, что трейдеры не уверены в продолжении падения европейских газовых цен и рынок может «нащупать дно» в ближайшие недели.

Цены на газ в Европе практически непрерывно снижаются с декабря 2022 года, упав с тех пор в 6,5 раза, а относительно пиковых значений августа 2022 года — в 13 раз. Что важно, текущий уровень цен в Европе стал ниже, чем спотовые цены на СПГ в Азии, что должно привести к перенаправлению грузов. Так, консалтинговая компания Auxilione ожидает сокращения поставок СПГ в Великобританию в ближайшие две недели до самых низких значений за последние несколько месяцев.

Однако большинство экспертов обращают внимание на то, что спрос на газ в Азии также остается умеренным, поэтому существенного перетока грузов может не произойти. «Потребуется действительно очень жаркое лето в Азии, чтобы увеличить спрос на газ и создать существенные потребности в восполнении запасов,— говорит аналитик Energy Aspects Лео Кабуче, которого цитирует Bloomberg.— Такой сценарий действительно приведет к массированной отправке СПГ из США в Азию через Панамский канал или вокруг мыса Доброй Надежды, но до этого еще далеко».

Собеседники “Ъ” в отрасли обращают внимание на то, что хотя ситуация с физическими поставками газа в Европе полностью нормализовалась (весь текущий спрос удовлетворяется), это не привело к снижению волатильности газовых цен.

По их мнению, сохранение резких колебаний цен — на десятки процентов и даже в разы — останется характерной чертой газового рынка Европы до тех пор, пока не произойдет фундаментальная подстройка под новые условия функционирования без российского газа, для чего потребуется несколько лет.

Юрий Барсуков