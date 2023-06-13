Путин ратифицировал соглашение с Китаем о сотрудничестве по поставкам газа

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о сотрудничестве по поставкам газа из России в КНР. Речь идет о поставках по дальневосточному маршруту. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Договор был согласован Москвой и Пекином 31 января, подписали его в начале февраля. Документ регулирует строительство и эксплуатацию газопровода через реку Уссури рядом с городами Дальнереченск в России и Хулинь в Китае. «Газпром» является единственной компанией, которая сможет поставлять газ по трубопроводу.

В марте президент Владимир Путин по итогам переговоров с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Китай будут расширяться. Bloomberg обращало внимание, что господин Си в ходе визита воздержался от предложений относительно роста закупок российского газа. По данным агентства, КНР озабочена вопросом обеспечения разнообразия поставщиков энергоносителей. Кремль назвал эту публикацию «малоквалифицированным вбросом».

Лаура Кеффер