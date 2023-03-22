Bloomberg: Си не дал Путину явного согласия на наращивание поставок газа из России

В ходе визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин воздержался от предложений относительно роста закупок российского газа, пишет Bloomberg. Китай по-прежнему озабочен обеспечением разнообразия поставщиков энергоносителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Американское издание указывает, что китайский лидер не дал ни «явного согласия», ни «даже намека» на прогресс по вопросам строительства и эксплуатации газопровода «Сила Сибири-2», который должен связать российские газовые месторождения с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая.

Собеседники Bloomberg в отрасли полагают, что правительство господина Си озабочено диверсификацией поставок энергоносителей, что позволяет Китаю «не повторять европейских ошибок в чрезмерной зависимости от России».

«Для Китая – это рынок покупателя. Если Россия не сделает чрезвычайно выгодное предложение, Китай может ждать сколько угодно. Дополнительный газ из России (Китаю.—"Ъ") не требуется, особенно после экономического спада, спровоцированного карантином»,— полагает старший аналитик Energy Policy Research Foundation, Inc. Батт Одгерел.

21 марта президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров России и КНР были согласованы практически все параметры договоренности о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». В тот же день стало известно, что Москва хотела бы привлечь китайских партнеров к строительству СПГ-завода и газохимического комплекса (ГХК) в Усть-Луге «Русхимальянса» (паритетное СП «Газпрома» и «Русгаздобычи») — об этом рассказал вице-премьер Александр Новак.

Подробнее об этом проекте – в материале «Ъ» «Китаю приоткроют Балтику».

Григорий Лейба