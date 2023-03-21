Путин заявил о готовности расширять поставки СПГ в Китай

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Китай будут расширяться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Расширяется энергетическое взаимодействие. Россия — стратегический поставщик в КНР нефти, природного газа, в том числе СПГ, взаимодействие будет наращиваться. По графику ведется сооружение объектов ядерной энергетики»,— сообщил Путин в ходе подписания документов о сотрудничестве между Москвой и Пекином.

Россия увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в феврале 2023 года на 50% к тому же месяцу прошлого года до 590 400 т, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Ввоз российского СПГ резко вырос также и к январю 2023 года — на 37%.

В денежном выражении импорт российского СПГ в КНР увеличился в феврале на 60,4% год к году до $482,2 млн и на 10,5% по сравнению с январем 2023 года.

Александр Кислов