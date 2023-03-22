Песков назвал публикацию Bloomberg об отказе Китая наращивать поставки газа «малоквалифицированным вбросом»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой говорилось о нежелании председателя КНР Си Цзиньпина наращивать поставки российского газа. Он назвал эту информацию «малоквалифицированным вбросом» и заявил, что «реальность совсем другая».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Знаете, в чем дело: Bloomberg ведь дает сообщения, но не указывает ни источник, ничего. Это похоже на малоквалифицированные вбросы. Реальность совсем другая. Обсуждались вопросы расширения (поставок.— "Ъ"),— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Дмитрий Песков обратил внимание, что вчера, 21 марта, как раз в день переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, «Газпром» сообщил о рекорде в поставках газа из России в Китай. Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что главы двух государств в ходе переговоров согласовали практически все параметры строительства газопровода «Сила Сибири-2». «Поэтому планы касаются дальнейшего расширения сотрудничества в этой области»,— заверил он.

По данным Bloomberg, в ходе визита в Москву Си Цзиньпин воздержался от предложений относительно роста закупок российского газа, поскольку китайская сторона озабочена вопросом обеспечения разнообразия поставщиков энергоносителей. Агентство также указывало, что глава КНР не дал ни «явного согласия», ни «даже намека» на прогресс по вопросам строительства и эксплуатации газопровода «Сила Сибири-2».

Подробнее о визите Си Цзиньпина в Москву — в материале «Пекинская шутка».

Милена Костерева