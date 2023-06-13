Прокуратура запросила 19 лет строгого режима бывшему директору Нижегородского водоканала

Обвинение запросило в качестве наказания бывшему генеральному директору АО «Нижегородский водоканал» Николаю Николюку 19 лет колонии строгого режима со штрафом в 120 млн руб. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда.

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Другим фигурантам уголовного дела о получении взяток и мошенничестве в составе организованного преступного сообщества (ОПС) запросили чуть меньшие сроки: владельца московских благотворительных фондов Олега Лобанова прокуратура просит осудить на 18,5 года строгого режима со штрафом в 120 млн руб., первого заместителя водоканала Александра Сидляревича – на 18 лет строгого режима со штрафом 110 млн руб., коммерсанта Артема Василенко – на 13 лет строгого режима со штрафом 100 млн руб.

По версии следствия, предполагаемым организатором преступного сообщества в Нижегородском водоканале является Олег Лобанов, он поспособствовал назначению Николая Николюка руководителем предприятия. Гособвинение предполагает, что в 2018–2020 годах через него и его заместителя Александра Сидляревича участники ОПС вымогали взятки у подрядчиков и поставщиков за общее покровительство.

Ранее суд признал виновным в получении взяток бывшего заместителя директора водоканала Александра Жернокова. Подсудимый пошел на сделку со следствием, и его приговорили к четырем годам колонии строгого режима со штрафом в 22 млн руб.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Развитие до приговора».

Роман Рыскаль, Анастасия Еремина