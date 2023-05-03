Развитие до приговора

Прокуратура ходатайствовала осудить на четыре года девять месяцев в колонии строгого режима бывшего заместителя директора по развитию АО «Нижегородский водоканал» Александра Жернокова. Ему вменили два эпизода получения в 2018–2019 годах взяток с поставщиков для тогдашнего руководства водоканала. По фабуле дела, обвиняемый подписывал договоры с ООО «Юникон ЗСК» и «Технострой», руководство которых передавало деньги директору Николаю Николюку, а тот делился с другими участниками предполагаемой преступной группировки. Подсудимый говорит, что он лишь выполнял свою работу, подписывал документы и об откатах сначала ничего не знал. Бывший работник пошел на сделку со следствием и намерен попросить наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Канавинском райсуде начались прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора по развитию АО «Нижегородский водоканал» Александра Жернокова. Ему инкриминировали участие в двух длительных эпизодах получения взяток от двух контрагентов водоканала. Уголовное дело Александра Жернокова выделено из резонансного разбирательства в отношении предполагаемого преступного сообщества с участием нескольких человек, в том числе бывшего гендиректора водоканала Николая Николюка.

По данным следствия, в 2010–2019 годах 21 млн руб. незаконного вознаграждения коррупционной группе передал представитель московского ООО «Юникон-ЗСК» Алексей Юнкевич. Его компания выступала субподрядчиком по контрактам на ремонт канализационных коллекторов. Директор водоканала Николай Николюк, согласно материалам дела, неоднократно требовал у коммерсанта откаты за нерасторжение договорных отношений, продление контрактов и заключение новых договоров. Участие в этом эпизоде инкриминировали Александру Жернокову: по версии обвинения, он сам деньги от контрагента не брал, однако подписывал документы по сделке, за которую руководству водоканала передавались взятки.

Вторым преступным эпизодом следствие считает участие бывшего заместителя в получении взяток от руководства ООО «Технострой», которое передало более 11 млн руб. Как полагает обвинение, с этих денег Александр Жерноков как подписант также получил свою долю, порядка 500 тыс. руб.

В судебных прениях гособвинитель попросил признать подсудимого виновным в двух эпизодах получения взятки должностным лицом и назначить ему четыре года девять месяцев в колонии строгого режима со штрафом в виде четырехкратной суммы взятки и лишением права занимать должности в муниципальных структурах на четыре года.

Александр Жерноков и его адвокат рассказали «Ъ-Приволжье», что подсудимый, пришедший в 2018 году в команду Нижегородского водоканала вместе с первым заместителем Александром Сидляревичем из волгоградских «Концессий водоснабжения», сначала ничего не знал о системе откатов. Он лишь выполнял свои должностные обязанности. Потом Александр Жерноков решил признать вину: он заключил досудебное соглашение с прокуратурой и дал показания на других работников водоканала. В состав организованного преступного сообщества (ОПС) следствие его не включило.

Поэтому защита, которая выступит в прениях 17 мая, намерена просить суд о более мягком наказании, не связанном с реальным лишением свободы.

Напомним, основное дело предполагаемых участников ОПС также рассматривается в Канавинском райсуде. Его организаторами гособвинение считает москвичей Олега Лобанова и Илью Рыжего (объвлен в розыск). Бывшего гендиректора водоканала Николая Николюка следствие считает руководителем нижегородского отделения преступной группировки, в которую также входили его первый заместитель Александр Сидляревич, советник Сергей Багаев и предприниматель Артем Василенко. По фабуле дела, в 2018–2020 годах участники предполагаемого преступного сообщества получили в общей сложности более 41 млн руб. взяток от поставщиков и подрядчиков водоканала.

Размеры откатов варьировались в пределах 10–20% от суммы контрактов с подрядчиками, деньги передавали наличными в руки или переводили через религиозные благотворительные фонды «Отрада и утешение» и «Общество друзей монастыря Ватопед на святой горе Афон», а также подконтрольные организации в Москве, Нижнем Новгороде, Перми, Нефтекамске и Омске.

Арестованные фигуранты свою вину в получении взяток отрицают и заявили, что никакого преступного сообщества не существовало.

На прошлой неделе на четыре с половиной года колонии строгого режима со штрафом 23 млн руб. был осужден Сергей Багаев: он также пошел на сделку со следствием. Кроме того, ранее за дачу взяток к условным срокам приговорены местные поставщики водоканала: директор ООО «Адамант-НН» Оксана Брызгунова и предприниматель Сергей Крюков из АО «Нижегородец».

Роман Рыскаль